¡Ay Televidentes y periodistas! El caso Loan me tiene muuuuy cansado

Antes de ir al caso Loan, comencemos por el principio: hace años Héctor Ricardo García, quien había perdido el control de Teledos, imaginó un 'canal de noticias' sobre la base de la infraestructura, periodistas y televidentes que tenía + la idea de un programa ómnibus diario que le había funcionado muy bien en el ex Teleonce, 'Matineé' (Andres Percivalle, Rosemarie, Tía Valentina y Emilio Ariño). La pericia de Mario Gavilán como director de Noticias hizo el resto para 'mechar' con el 'Último Momento' que si no existía, él lo creaba. Grupo Clarín murió de envidia y con el dineral que le concedía su histórica relación con la publicidad estatal, lanzó TN. Con menor presupuesto que la TV abierta, los 'canales de noticias' pulularon esos emprendimientos, más o menos como es hoy el 'streaming'. Pero en 2024 se ha mezclado la idea del canal de noticias 'gasolero' con la TV abierta 'pobre', y el resultado es horrible. Además hay mucho productor incapaz de imaginar una agenda que no sea la 'formal'. No se les cae una idea. Y hay periodistas que creen que una buena noticia es la que hace llorar al entrevistado. Retontos. Esto sucede en medio de una sociedad argenta sin brújula. Más allá de la desaparición de un niño de 5 años y la idea de que lo vendieron a una red de abusadores, hay mucho morbo suelto. Los televidentes demandan el caso Loan pese a que son 20 días sin avances en la investigación. Son coberturas circulares, siempre transitando el mismo giro. Obvio: los canales se defienden conque le dan a la gente lo que la gente consume. En consecuencia, la programación de los canales parecen estratificadas en el tema. El autor de la nota, explotó. No es el único: