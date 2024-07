Senado: Militares con 'bolilla negra' de Villarruel, Loan y polémica por jubilaciones

Live Blog Post

Polémica por modificaciones no discutidas

Gran polémica en el Senado por "desprolijidades" en el tratamiento del dictamen del proyecto de reforma al Código Penal. La senadora de UxP, Juliana Di Tullio, estalló de furia porque "es una sesión acordada, con dictámenes acordados, entonces modificar un dictamen previamente acordado no es la manera de trabajar (...) es raro el tratamiento que le ha hecho usted como presidente a un dictamen acordado para esta sesión y dejarnos sobre las bancas modificaciones que sólo usted, y nada más que usted, miró y se le ocurrió modificar. Y ahora nos lee como miembro informante algo que supone que debemos votar pero que nadie sabe ni discutió con los senadores y senadoras".

"Esta sesión está rarísima, es desprolija, lo hago responsable a usted porque conduce esta sesión, tiene que ordenar el debate y la sesión, y no se puede decir cualquier cosa (...) ponga orden presidente".

La senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri, se sumó a la queja: "yo firmé el dictamen, ahora la realidad es que aún siendo miembro de la comisión, entre lo que firmamos y está acá hay una modificación que trata penas, y cuando uno toca el Código Penal tiene que tener mucha mirada respecto a cómo cambia todo el andamiaje de las penas"

"Lo que no puede suceder es que el senador decida modificar el dictamen, traerlo acá, incluso a los firmantes del proyecto y no saber qué estamos debatiendo porque no lo puedo ni defender. No funciona así. No se vota ahora el dictamen con las modificaciones que sugirió, primero hay que votar el dictamen y luego las modificaciones".

"Hay un dictamen, votamos ese dictamen y en todo caso después se debate qué modificaciones se hace al dictamen (...) El miembro informante no puede proponer las modificaciones porque es el que tiene que aceptar o rechazar las modificaciones", añadió, por su parte, Martín Lousteau (UCR). "Separemos bien las cosas porque es una sesión muy desordenada", se quejó.