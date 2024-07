Sin plan de desarrollo, el campo no le liquidará a Javier Milei

“Productores inmovilizados”

Según el informe de la Fundación Encuentro conocido este viernes (5/7) titulado “¿Por qué el campo no liquida?, “la realidad del sector agropecuario no solo que no mejoró, sino que hoy todos los indicadores marcan una situación más apremiante y sin visos de mejora en el corto o mediano plazo”.