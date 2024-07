Elecciones presidenciales: Ultraderecha pide amnistía para Jair Bolsonaro

"Dicen que Bolsonaro no es elegible. Reduzca la velocidad con ese andor. Es nuestro principal líder y será nuestro candidato, el de derecha, en 2026", dijo Diniz.

CPAC tilda al gobierno de Lula Da Silva, de dictadura, coincidiendo con Javier Milei

El relator en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara de Diputados del proyecto de ley que prevé la amnistía de los condenados por los hechos del 8 de enero, el diputado Rodrigo Valadares (União Brasil-SE) dijo que estos bolsonaristas encarcelados son víctimas de una "gran injusticia".

"Es una gran injusticia lo que el sistema le está haciendo a la nación brasileña. ¿Tomar a una mujer de 70 años y ponerla tras las rejas de 14 a 16 años, una sentencia mayor que la de un violador, por estar en fila? La amnistía se ha utilizado varias veces en Brasil y ¿por qué no ahora?", dijo Valadares.

La presidenta de la CCJ, Carol de Toni (PL-SC), dijo que Brasil vive en una "verdadera dictadura" y que en el país no se puede criticar a Lula que el STF abra un proceso para cometer noticias falsas.

"Hay una dictadura instalada en Brasil por la opinión. Es la libre expresión del pensamiento, pero no en Brasil. El corazón de este gobierno es censurar y acabar con la oposición", dijo.

Brasil: Barrios ideológicos de esclavos

El concejal Fernando Holiday (PL), de São Paulo, recurrió a otra agenda a la que se opone la derecha, la aplicación de cuotas raciales. En el acto, lanza el libro "Barrios ideológicos de esclavos", en el que critica la apropiación de la lucha antirracista por parte de la izquierda, que, según él, esconde a destacadas figuras negras. Holiday citó el ejemplo de André Rebouças, un ingeniero, inventor y abolicionista brasileño. Rebouças era negro durante la esclavitud, nació libre, pero estudió la mayor parte de su vida por su cuenta.

"La izquierda no habla de él, porque ganó por méritos propios. André Rebouças no necesitaba cuotas y no abogaba por una revolución. Era conservador, creía en Dios y defendía a la familia", dijo.

"El discurso actual es que los negros sufren de racismo y, por lo tanto, no pueden superar las dificultades solos, necesitan ayuda del Estado. Nunca acepté ese mensaje, aunque no entendía muy bien lo que significaban las cuotas raciales. Pero la idea de ser juzgada por lo que me veo y no por lo que soy es absolutamente repugnante".

Javier Milei arribó a Camboriú, Brasil

En el marco de otra gira privada, el mandatario participará en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y se espera que se reúna con Jair Bolsonaro de manera informal. El viaje ocurre en medio de la tensión con su par brasileño Lula da Silva, luego de un ida y vuelta de feroces críticas. Se espera que Milei brinde un discurso durante el evento.

Recordemos que las relaciones entre Brasil y Argentina se encuentran lastimadas por diversas aseveraciones de Javier Milei, contra Lula Da Silva y contra su gestión.

Luiz Inacio Lula Da Silva respondió a los exabruptos, duramente y reclamó disculpas públicas personales y al país que representa: “Dijo muchas tonterías”, lanzó el mandatario del país vecino.

Otros oradores del encuentro CPAC en Camboriú, Brasil

Entre los oradores del encuentro que empezará el sábado y concluirá el domingo, participarán como oradores gobernadores, diputados y líderes brasileños, pero también dirigentes de derecha de América Latina, como el mexicano Eduardo Verásategui y el chileno José María Kast.

