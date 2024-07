Flybondi no ve los cielos abiertos y le tira con todo a Intercargo

“Por si no se enteraron: ya vamos por el 3er día de las ‘asambleas’ en los aeropuertos por parte de los ‘trabajadores’ de APA de Intercargo. Y mientras eso ocurre, no hay servicio para ninguna otra aerolínea que no sea Aerolíneas Argentinas”, disparó el ejecutivo. El descargo se da luego de varios días complicados en los aeropuertos nacionales, con especial efecto en lugares como Aeroparque y Córdoba, donde se realizaron rondas de asambleas que retrasaron enormemente el esquema de vuelos.