Finde en AMBA: Feria medieval gratis, locro y platos de bodegón, cine y teatro

Música, gastronomía, cosplays, actividades y más.

Descubriendo la Feria Medieval!! El evento es organizado por @somosmedievales Los encuentros invitan a adentrarse en costumbres como si se viajara en el tiempo. En esta oportunidad la temática fue The Game Of Thrones. Música en vivo, gastronomía, cosplays, actividades y más !! Se desarrollo en el Museo Santa Felicitas, en el mágico Templo Escondido. Me encantó la propuesta! Los conocían? Actividad: libre y gratuita! La locación va cambiando, pueden ver el itinerario en su Ig. @somosmedievales Iglesia Santa Felicitas Pinzón 1480, Barracas