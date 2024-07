Copa América: Panamá y Colombia buscan la semifinal

Live Blog Post

60´

El partido está como todo partido liquidado, aburrido, mucha pelota en mitad de cancha. Colombia no quiere gastar energías y Panamá se cuida para no se goleado. Lorenzo deberá ser inteligente en los cambios ya que debe evitar que los jugadores se cansen y aprovechen el descanso ya que el próximo rival será duro (Brasil o Uruguay) y seguramente llegará cansado por el desgaste del partido de cuartos de final. Además no debe dejar ningún jugador que pueda ser amonestado y se pierda la semifinal.