Empate de Brasil-Colombia, el mejor partido en lo que va de la Copa América 2024

Live Blog Post

¿Qué necesita Brasil para clasificar?

La Canarinha todavía no tiene sus boletos a cuartos. Para lograrlo le alcanzará con un empate, ya que de esa manera su seguidor Costa Rica no lo podrá alcanzar, a pesar de que gane su partido vs. Paraguay. Aun así, Brasil quedaría segundo en el Grupo D, detrás de Colombia, y debería cruzarse con el otro gran candidato: Uruguay.