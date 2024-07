Megadesfile del Día de la Patria, Veteranos de Malvinas y riesgo de Cisne Negro

Subordinadas como afortunadamente lo son, las FFAA, una vez tomada la decisión política están poniendo su mejor predisposición para que todo salga a la perfección.

No soslayan el hecho de que recién el pasado viernes se aprobó el diagrama oficial el que está signado por una fuerte injerencia de la Casa Militar, la que con el objetivo de resguardar la seguridad presidencial podría llegar a complicar las cosas.

desfile del 9 de julio.jpeg Complicado el diseño de la Parada y Desfile.

Mucha gente, poco tiempo

La agenda presidencial viene complicada. Javier Milei arrancará desde la noche anterior (08/07) con la vigilia patria en San Miguel de Tucumán, la firma (si es que asisten los gobernadores) del 'Pacto de Mayo', posterior regreso a CABA y madrugón consecutivo para participar del solemne Tedeum.

Según la expresas directivas de la hermana presidencial Karina Milei, el primer mandatario arribará al palco central ubicado en Av. Libertador frente al Parque República Oriental de Uruguay a las 1055 a efectos de hacer los saludos protocolares de rigor.

El desfile debe arrancar sí o sí a las 11:00 en punto y por cuestiones de resistencia física del Presidente debe terminar a las 13:00. De no terminar a tiempo, Milei se retirará y dejará presidiendo la ceremonia a la vicepresidente Victoria Villarruel, quien disfruta al máximo de este tipo de actividades.

La mayor preocupación de Petri

Por primera vez desde 1982, los Veteranos de Guerra abrirán un desfile militar como demostración de reconocimiento oficial. Protocolarmente esto no es tan honroso ya que en los desfiles militares la precedencia es inversamente proporcional a la importancia.

Normalmente comienza desfilando la fuerza más moderna (Fuerza Aérea) y cierra el Ejército, con los Granaderos a Caballo (lo que además tiene una razón lógica ya que luego del paso de los caballos, pisar la pista de desfile no resulta nada grato).

La verdadera razón del preludio con veteranos obedece a evitar que suceda el mismo bochorno que protagonizó Mauricio Macri en 2017 cuando se ausentó del palco durante la pasada de los héroes de la Patria.

Nadie por estas horas se anima a aventurar si algunas de las previsiones adoptadas para el despliegue de los excombatientes en la pista de desfile permitirán augurar la inexistencia de conflictos

Desde la oficina de VGM del Ministerio de Defensa que dirige el Coronel VGM (Veterano de la Guerra de Malvinas), Jorge Zanella, se estima que alrededor de 3.000 veteranos de guerra de todo el país se harán presentes en el lugar y confían que – sin excepciones- se ceñirán al protocolo previsto

Los principales aspectos que deberán tener en cuenta serán:

Horario de presentación en el punto de ingreso de VGM : 09:00.

Hora límite para ingresar al sector del desfile: 09:30.

Los veteranos deberán identificarse con DNI y Medalla del Congreso de la Nación

Deberán formar según la fuerza armada o de seguridad de la que formaron parte y no en relación con las unidades o regimientos que integraron en 1982.

Deberán hacer un paso rápido frente al palco de autoridades, dado que el tiempo es escaso y todas las unidades militares quieren ser vistas por el primer mandatario.

Ni bien terminen de pasar frente al palco serán retirados del frente de desfile y ubicados a un costado para recibir honores por las tropas que desfilan a continuación. Este punto genera controversia ya que muchos veteranos consideran que tienen el derecho de hacer la 'pasada' completa hasta el final del desfile.

veteranos de guerra.jpeg

Los Centro de Veteranos

La intención de los organizadores es que el grueso de los VGM se integre por fuerza y no integrando las filas del Centro de Veteranos al que pudieran pertenecer, no obstante, está previsto que las llamadas “organizaciones” cierren la pasada de los Héroes del Atlántico Sur.

Fuentes del Ministerio de Defensa confirmaron en el día de la fecha que se han acumulado pedidos de distintas organizaciones representativas de veteranos continentales, exsoldados movilizados en 1978 por el conflicto del Beagle y hasta cuadros militares que participaron del conflicto bélico de Iraq del que – si bien en la retaguardia- participaron por disposición del expresidente Carlos Menem.

Todas esas organizaciones no podrán ingresar al desfile y no se descarta que hagan oír sus reclamos en las inmediaciones, en especial los autodenominados Veteranos Continentales, quienes no perciben pensión de guerra ni distinciones honoríficas.

Asimismo, y siempre de parte de voceros oficiales del Ministerio de Defensa, este cronista pudo conocer que muchas organizaciones de verdaderos excombatientes anunciaron que no concurrirán en virtud de estar políticamente alejadas de los lineamientos políticos de la Administración Milei.

Un verdadero misterio lo constituye la reacción que podría tener el centro de ex combatientes de La Plata (CECIM), conocido por sus posiciones radicales en torno a varias de las políticas que diversas gestiones presidenciales han llevado adelante respecto al abordaje del conflicto bélico de 1982.

En las últimas horas se tomó la decisión de dejar fuera del evento a todos los cadetes y aspirantes de primer año de los distintos institutos de formación y también del personal de la reserva naval y del ejército lo que fue un verdadero baldazo de agua fría para los integrantes de ambas organizaciones.

Mientras Milei y Petri ya paladean el momento de gloria, en las unidades militares se lustran bronces, fusiles y calzado. Al mismo tiempo, los responsables civiles y militares saben que cualquier controversia o disturbio recaerá sobre sus espaldas con la consecuente directiva de este particular Comandante en Jefe. ¡Afuera!

