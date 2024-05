Un economista en Defensa: Salarios, corrupción y beneficios sociales a veteranos

El gasto público requiere que alguien represente a los contribuyentes. El Presupuesto de Defensa en Rusia fue duplicado, a causa del conflicto en Ucrania que resulta un combate encubierto contra la OTAN. El dinero exige que los contribuyentes se encuentren confiados en que su dinero no es dilapidado porque cuesta esfuerzo ganarlo. En el caso de la Argentina 2024: la Defensa Nacional no es un tema de desfiles. Que las bandas militares se presenten en diversas localidades para ejecutar la melodía del Himno Nacional -1 día después de su aniversario- no representa mucho para los uniformados cuando tienen otras carencias, algunas muy graves. En verdad, se trata del intento de visibilidad de un ministro lanzado a la política electoral pero es un gasto sin beneficio de inventario para los integrantes de la fuerza militar.