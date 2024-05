Eppur si muove: Grave error de Vladimir Putin contra Oleg Kabov

Por lo tanto, hay autoridad para señalar el grave error que o promueve o tolera Putin, el error con Kabov es tan inadmisible porque actualiza el fantasma de la Revolución Cultural, la gran vergüenza de China.

El personaje

En 1978, Oleg Kabov, recién graduado en el Instituto Politécnico de Tomsk, ingresó al Instituto de Termofísica de la Rama Siberiana de la Academia de Ciencias de Rusia, en Novosibirsk, Kutateladze. Él defendió sus tesis y logró el doctorado.

2 años después, Kabov dirigió un grupo científico en el análisis de los sistemas bifásicos en la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica), y logró trascender en el campo de

la mecánica, la termodinámica, el flujo de calor y la evaporación.

Kabov fue citado en todas las revistas científicas importantes, y él mismo dirigió la publicación internacional 'Interfacial Phenomena and Heat Transfer'.

En 2012, Kabov y su equipo regresaron a Novosibirsk. Rusia recibía beneficios financieros por su creciente exportación de hidrocarburos y decidió aplicarlos, en parte, al desarrollo de la ciencia.

En 2013 ocurrió la reforma de la Academia de Ciencias de Rusia. Aquel año sucedió el golpe de Estado en Kiev, y en marzo de 2014, la anexión de Crimea. Entonces comenzaron las sanciones de la Unión Europea y USA a Rusia, y una complicación del programa de Ciencias ruso.

El fondo

Para no detener los trabajos en marcha, el laboratorio dirigido por Kabov decidió crear su propio fondo financiero, a partir de los fondos personales de los empleados. Así fue como el laboratorio pudo evitar dificultades que sí sucedieron en otros centros de investigación.

La publicación T-invariant lo explicó con el testimonio de un integrante del laboratorio:

"Supongamos que estamos haciendo un experimento y necesitamos reemplazar rápidamente alguna pieza. Escribes una solicitud, pagas con dinero del fondo y no te duele la cabeza. O hay que reparar algo. El instituto no tiene dinero o es muy difícil conseguirlo, pero aquí nosotros mismos, a expensas del fondo, hacemos reparaciones rápidamente y arreglamos todo. Gracias a este fondo teníamos buenas condiciones laborales. Un día tuve que ir rápidamente a una conferencia en Tomsk, pero no había dinero para ello en el presupuesto del instituto. Gasté mi dinero, pero luego me reembolsaron de nuestro fondo. El fondo era una herramienta muy conveniente en una burocracia estatal compleja."

El equipo de Kabov siguió prosperando en un proyecto de investigación (I+D) titulado 'Investigación y desarrollo en áreas prioritarias de desarrollo del complejo científico y técnico de Rusia para 2014 - 2021'.

El objetivo fue desarrollar y crear un modelo experimental de un sistema de enfriamiento por evaporación para elementos sometidos a estrés térmico.

En 2016 finalizó el proyecto y se obtuvieron 5 patentes y se publicaron 24 artículos en revistas cientifícas internacionales.

En 2017, el informe de investigación del ministerio fue aceptado con una serie de comentarios menores sobre el formato del informe.

En enero de 2022, Kabov fue elegido miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de Rusia, por los logros científicos obtenidos, en particular, por ese proyecto.

FSB.jpg Escudo del FSB.

Maldito FSB

Pero antes, en 2018, había ingresado a escena el FSB, exigiendo comprobar la documentación.

Tal como sucede en otros países con organismos similares, el FSB es muy peligroso. Es el Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia, creado por Boris Yeltsin luego del fallido intento de golpe de Estado de 1991 con el nombre de Servicio General de Contrainteligencia (FSK), y luego de la crisis constitucional rusa de 1993, lo rebautizó FSB. Reemplazó a la KGB. Y depende directamente de Vladimir Putin. Por ese motivo, los graves errores del FSB con Kabov son responsabilidad del viejo Putin (en octubre cumple 72).

Es un enigma por qué al FSB, que es una burocracia de escaso intelecto, le importó tanto la termofísica. Obvio que no entendieron mucho y pidieron asistencia, en marzo de 2020, al entonces director del Departamento de Política Científica del Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación de Rusia, Mikhail Romanovsky.

Es posible que Romanovsky tampoco entendiera nada y derivó el tema al Centro Republicano de Consultoría Científica de Investigación para la Experiencia (RINKCE).

Pero Romanovsky no quedó satisfecho y pidió más informes -el Estado tiene tiempo y dinero cuando necesita justificar su existencia- y terminó convocando a Valery Zotov y Alexander Fuks, quienes debían concluir si Kabov había cumplido o incumplido los objetivos del acuerdo de subvención del Estado a la investigación.

El FSB tuvo 2 opiniones en sus narices. Una positiva (de los termofísicos), y otra negativa.

En septiembre de 2022, el subdirector de la 4ta. Dirección del Servicio de Apoyo de Contrainteligencia de Instalaciones Industriales del FSB, D.S. Derevyashkin, comenzó a trabajar en indicios de robo de fondos del Ministerio de Educación y Ciencia al jefe del FSB para la región de Novosibirsk, S.N. Sizov, por la cantidad de 26.750.000 rublos asignados al Instituto de Termofísica SB RAS "para el desarrollo de equipos experimentales en el campo de la termofísica".

En octubre de 2022, agentes del FSB allanaron el laboratorio y se llevaron la documentación y hasta confiscaron los equipos. Unos berretas.

Ese día, Kabov fue ingresado a un centro de prisión preventiva.

Embed - Prof Oleg A Kabov graduated Tomsk Polytechnic State University, Russia

Chernov & Berezina

El 02/11/2022 se inició una causa penal en virtud del artículo 159 (parte 4) del Código Penal de la Federación de Rusia (fraude cometido por un grupo organizado o en una escala especialmente grande).

Según el FSB, el director del laboratorio recibió dinero en agosto de 2014 para realizar el trabajo, no lo realizó, falsificó los informes y malversó el dinero.

A pesar de la presión de la investigación, Kabov rechazó todos los cargos y no se declaró culpable. Estuvo 2 meses en prisión pero siguió procesado.

Él envió una solicitud de examen científico y técnico completo a RINCCE. Exigió que revisaran toda la investigación. Kabov se arriesgó porque a partir de la acusación y de su detención, todo ya era judicial, no científico.

En marzo de 2023, con la firma de Ivan Chernov y Elena Berezina, se respondió que el proyecto del laboratorio Kabov para crear la tecnología estaba completado solo en 37,76%. Y se presentaron cargos penales contra Kabov, quien fue puesto en arresto domiciliario.

En septiembre de 2023, se le prohibió hasta comunicarse con colegas del Instituto, así como con representantes de la Academia Rusa de Ciencias y el Ministerio de Educación y Ciencia.

En noviembre de 2023, la investigación lo acusó por malversación de 7.268.424 rublos, y reconoció que Kabov no robó todo el dinero de la subvención, sino sólo el dinero que se le pagaba como bonificación por el trabajo de investigación completado con éxito.

Kabov y sus colegas transfirieron estos subsidios al mismo fondo privado, para las necesidades del laboratorio. Pero, según la investigación, las bonificaciones se pagaron en forma ilegal porque el proyecto supuestamente no tuvo éxito.

El 3 de abril de 2024 se inició el juicio. Durante el año y medio que duró la investigación, el acusado fue interrogado apenas el día de su arresto.

¿Acaso Volodymyr Zelensky ha logrado enloquecer a los del FSB y sus satélites?

Preguntas preguntas preguntas

Volvamos a T-invariant:

¿Por qué el investigador del FSB de Novosibirsk decidió leer un antiguo informe de investigación? En Novosibirsk, varios institutos presentan decenas de informes cada año. Y el laboratorio de Kabov ya había obtenido con éxito más de una subvención.

¿Por qué el FSB se interesó en un trabajo fundamental abierto y no intentó convertirlo retroactivamente en espionaje a favor de Japón o Bélgica o no falsificó donaciones? Tampoco acusó a nadie de traición.

¿Por qué el FSB no 'descubrió' tecnología de doble uso en el proyecto, tal como hizo en otros casos?

¿Por qué Kabov nunca fue mezclado con la política por el FSB?

¿Por qué el FSB no intentó convertir el caso de Kabov en un fraude organizado por un grupo de personas?

¿Por qué el FSB, después de un control previo a la investigación, no transfirió un caso bastante simple de malversación de dinero al Ministerio del Interior, tal como suele ocurrir con los temas menos importantes?

¿Por qué el FSB, después de cambiar la redacción de los cargos de malversación por 26.750.000 rublos recibidos del Ministerio de Educación y Ciencia los redujo a malversación de 7.268.424 rublos recibidos de empleados para el fondo de laboratorio?

La acusación ahora es ridícula: Sí, se creó la tecnología, pero no exactamente lo que se necesitaba. Entonces, Kabov robó el dinero, aunque no todo. Resulta absurdo.

¿Qué puede hacer el juez Gennady Gushchin, quien interviene en el caso y no entiende 'un pomo' de termidinámica?

Es casi obvio que es un caso de venganza personal contra Kabov, quizás de un ex empleado del laboratorio. Quizás un ex físico que participó en el proyecto de creación de tecnología de refrigeración y no estaba contento de que las bonificaciones por el trabajo exitoso fueran al fondo del laboratorio.

Se ha identificado a una peersona que abandonó el laboratorio después de 2017, e ingresó al FSB.

Pero el tema es gravísimo para la Ciencia rusa: ¿acaso los burócratas ignorantes en temas científicos del FSB pueden realizar acusaciones específicas contra la comunidad de personajes estudiosos?

Es cierto que Putin sigue enamorado del FSB y cree que es un eje de su poder. Pero justo él, que afirma que es un Presidente democrático, y que no fue mentiroso el resultado electoral para su 5to. mandato presidencial, si no establecer un límite al FSB, está dando confirmación a quienes lo acusan de resultar un dictador. El rol del FSB establece parte de la diferencia en cuestión.

También es cierto que hay una guerra, y en la guerra los servicios de contrainteligencia tienen poderes mayores a los períodos de paz. Pero esta historia comenzó en 2018. Es un abuso manifiesto de parte de la comunidad de inteligencia, que deben ser tan mediocres como en la CIA o en la NSA o en la AFI argentina o el Mossad. Gente que vive de espiar al otro siempre es rara.

Luego, otras preguntas muy graves para el futuro de la Ciencia en Rusia:

¿Por qué la comunidad científica, representada por el tradicional sistema de experiencia científica del Ministerio y la dirección de la Academia de Ciencias de Rusia, no protegió a su colega y su proyecto de la venganza personal?

¿Cómo fue que un joven empleado del FSB que decidió iniciar su carrera denunciando a un ex director científico logró tener tanto poder?

El examen forense en el caso Kabov es un documento de 80 páginas, realizado por 2 empleados:

la directora adjunta de RINKCE, la candidata de Ciencias Económicas, Elena Berezina; y

el científico de Materiales, doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas, profesor del MEPhI, Ivan Chernov.

¿Soportarían Berezina y Chernov un debate público, ante la comunidad científica, acerca de su imputación a Kabov? Pero esto no sucederá sino que se circunscribe a una sede penal. La señal es muy negativa.

2014, Crimea

Los resultados del trabajo de investigación se presentaron no solo en forma de patentes, publicaciones científicas y tesis de maestría y de candidato defendidas. Lo principal que presentó el laboratorio de Kabov fue el stand con la tecnología. Y fue su ausencia, tal como creían los investigadores, y luego su presencia la que se convirtió en la razón por la que se retiró el cargo de malversación de 26.750.000 rublos.

Pero, ¿por qué no se cerró el caso por falta de pruebas de un delito?

Embed - Qué pasó en Crimea en 2014 y por qué es importante en el conflicto entre Rusia y Ucrania

Porque además de la metodología incorrecta en la que se basa el examen, hay otro punto clave: la acusación de que la tecnología de refrigeración declarada en el proyecto no es exactamente la prometida. Es decir, el desempeño no fue lo suficientemente bueno.

En particular, porque el socio extranjero, participante en el proyecto, no cumplió con sus obligaciones: el científico de fama mundial, el profesor japonés Haruhiko Ohta, jefe del departamento de Aeronáutica y Astronáutica de la Universidad de Kyushu, debía suministrar un elemento térmico al sistema de refrigeración del Instituto de Termofísica. Los japoneses tuvieron que hacerlo por su propia cuenta. Pero el elemento calefactor no fue suministrado a Rusia. Y los físicos de Kabov tuvieron que crearon el suyo propio, que no era el de Ohta.

Pero ¿por qué Ohta incumplió?

En 2014, el gobierno japonés respondió a la anexión de Crimea introduciendo sanciones contra Rusia.

Kyushu-University-scaled-1.jpg Kyushu University, Japón: Haruhiko Ohta debía cumplir una parte del proyecto pero las sanciones de 2014 lo impidieron.

Oleg Kabov en su informe: “El socio extranjero no pudo proporcionar el elemento calefactor que fabricó para experimentos en el territorio de la Federación Rusa debido al embargo impuesto por el gobierno japonés. El socio proporcionó toda la información técnica necesaria al personal del laboratorio de intensificación de procesos de transferencia de calor de IT SB RAS y los ejecutores del proyecto fabricaron un elemento calefactor similar por su cuenta”.

Es decir, los científicos de ambos países encontraron la oportunidad de continuar su trabajo en las nuevas condiciones impuestas por las autoridades. Los físicos japoneses y rusos publicaron artículos conjuntos.

No obstante, los amigos del FSB escribieron: "La entrega de una sección de trabajo con un conjunto controlado de microcalentadores desde Japón a Novosibirsk aún no se ha completado". ¿Qué parte no entendieron del problema?

2 años más tarde, el profesor Ohta cumplió su palabra: encontró la oportunidad de llevar ese mismo elemento calefactor a la conferencia y entregárselo a sus colegas de Novosibirsk. El dispositivo todavía está en el laboratorio, ¿Por qué no hay datos sobre él en el informe pericial de Chernov y Berezina?

A Putin le encanta hablar de armas hipersónicas, que “no tienen análogos en el mundo”. Al mismo tiempo, en Rusia encarcelan a los científicos que realizan investigaciones en esta dirección. No construyen cohetes, sino que se dedican a la ciencia fundamental.

