Roberto Navarro explotó y acusó a La Cámpora de tener acuerdos con Milei: "No me voy a dejar apretar"

Me tienen los huevos llenos, si no me dejé apretar por Macri no me voy a dejar apretar por ustedes Me tienen los huevos llenos, si no me dejé apretar por Macri no me voy a dejar apretar por ustedes

Roberto Navarro también se la agarró con Máximo Kirchner

"Esto no es una monarquía, no sos el principito, no aprietes", soltó en dirección al hijo de Cristina Kirchner. Por otro lado, agregó: "No me dejé apretar por Macri, menos por ustedes. Son unos cobardes de usar a Clar´n contra un medio que se la bancó. Atacan a El Destape para destruirlo. Estoy muy caliente", enfatizó el periodista.

