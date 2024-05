Susana Giménez contra Wanda Nara: el pedido de la Diva a Telefe

image.png

“MasterChef finalmente no se va a hacer y Wanda va a estar al frente del nuevo programa de pasteleros en Telefe que es Bake Off. Entra Wanda Nara y sale Paula Chaves. Recordemos que Paula condujo tres temporadas de Bake Off, sería obviamente la conductora que tendría que suceder, pero no", dijeron en el mismo programa.