Cande Molfese contó el verdadero motivo por el que se separó de Gastón Soffritti

“Bueno, estoy agotado, recién mudado. Todas las bolsitas tiradas, valijas, cosas por todos lados”, contó a través de un corto video que subió a sus stories de Instagram tras haberse mudado a un departamento que le prestaron.

Y posteriormente mostró su truco para trasladar su ropa sin tener que sacarla de las perchas. “Acá hicimos la técnica de meter toda la ropa en una sábana para no descolgarla de las perchas”, expresó.

“Voy a estar aquí por un tiempito. Este lugar me va a cobijar hasta que recupere mi departamento. Y la verdad que no puedo estar más agradecido a Tomi, que me salvó las papas”, les contó a sus seguidores.

