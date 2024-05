De 'Relojes Rolex' a 'Los waykis en la Sombra': Perú en guerra total

Los investigados

El Poder Judicial informó a través de su cuenta de X que la “medida cautelar fue dictada por el 1er. Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que, asimismo, autorizó allanamiento y descerraje con fines de registros personales, registros vehiculares e incautación”.

De acuerdo al Ministerio Público, los integrantes de la presunta organización criminal son:

Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra Jorge Luis Ortiz Marreros Martín Silvio Carbajal Zegarra Zenovia Griselda Herrera Vásquez Luis Alberto Guevara Bello José Leopoldo Lozano Torres Lubi Angélica Navarro Bartra Noriel Chingay Salazar Mateo Grimaldo Castañeda Segovia Fernando Navarro Luna Raúl Antonio Oliva Guerrero Nixon Henry Hoyos Gallardo Verónica Raquel Solorzano Quispe Gilmer Raúl Flores Fernandez Fidel Becerra Villalobos Cesar Eladio Paico Sánchez Ilver Ulises Mostacero León Franshesco Noriel Chingay Parodi John Franci Zambrano Quispe Víctor Hugo Torres Merino Jorge Chingay Salazar Edwin Ugarte Nina.

El juez autorizó el levantamiento secreto de las telecomunicaciones para visualizar y extraer información de sus teléfonos móviles, tabletas, computadoras, laptops, USB y disco duros externos de los investigados.

Ciudadanos por el Perú

La influencia de Nicanor Boluarte trascendió cuando se descubrió que personas que participaron en reuniones de su partido en trámite, Ciudadanos Por el Perú, luego fueron nombrados prefectos y subprefectos.

El partido Ciudadanos por el Perú, impulsado por Nicanor Boluarte, es investigado por firmas falsas en los planillones necesarios para su inscripción formal.

El dominical 'Cuarto Poder' mostró un análisis realizado por el Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) que revela que de las 32.000 firmas que Ciudadanos por el Perú presentó, cerca de 10.000 fueron no válidas, sospechadas de falsificación de firmas.

De esas 10.000 firmas consideradas como no válidas, se extrajeron el 15%, es decir cerca de 1.500 firmas, para realizar un análisis más profundo y descubrieron 500 firmas fueron falsificadas.

Nicanor Boluarte también ha sido acusado de asesorar a un alcalde que se encuentra inhabilitado por una condena por corrupción pero que mantiene su cargo en la municipalidad: Miguel Huacre Mendez, alcalde de Anco Huallo. Según reveló América Televisión, Nicanor Boluarte recibió dinero por sus servicios de asesoría legal, que incluyeron procesos penales y habeas corpus.

La Presidenta

“La primera palabra la tiene la Presidenta de la República (Dina Boluarte), y la última palabra la tiene el señor Nicanor Boluarte Zegarra…”, fue lo que presuntamente habría dicho el director de la Dirección de Gobierno Interior, Jorge Ortiz, al ahora testigo Teo Berrut, sobre las designaciones de prefectos y subprefectos a nivel nacional.

Según Berrut, la designación de estas autoridades a nivel nacional, pasaría por las manos de Ortiz y Boluarte:

“Han sido 4 reuniones con este señor (Jorge Ortiz). Le dije ‘hermano están aceptando prefectos y subprefectos para reuniones políticas, (y me respondió) ya Teo, eso no lo manejo, eso lo maneja el señor Boluarte, Nicanor, ese no es mi tema”.

Boluarte es investigado por influir en prefectos y subprefectos para facilitar la inscripción de firmas para su partido político.

Valkiria Jericó

El operativo denominado ‘Valkiria Jericó’, inició al promediar las 6:00 a.m., en el marco de las investigaciones por el caso ‘Los Waykis en la Sombra’, que investiga al hermano de la jefa de Estado de integrar una presunta organización criminal y cometer el delito de tráfico de influencia.

“Declarar fundado el requerimiento presentado por el representante del Ministerio Público, sobre detención preliminar judicial incomunicada de 8 investigados hasta por el plazo máximo de 10 días naturales”, señala el documento.

A Nicanor Boluarte se le vincula con irregularidades en la recolección de firmas en fichas de afiliación en la región San Martín, y en la designación de subprefectos para recepcionar firmas de inscripción del partido político ‘Ciudadanos por el Perú' en la región Cajamarca.

Sobre Mateo Castañeda Segovia, la Fiscalía sustenta que, presuntamente, intentó el archivo de las investigaciones mediante ofrecimientos a oficiales de policía.

También es invetigado Víctor Hugo Torres Merino, contratado por el Estado en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

La diligencia estuvo a cargo del fiscal provincial Carlos Ordaya López.

Boluarte Zegarra se encuentra en el ojo de la tormenta desde hace más de 1 año, cuando se reveló que personajes cercanos a él eran contratados en el Estado, y se difundió un informe acerca del otorgamiento de un presupuesto a un municipio de Cajamarca, luego de que el alcalde asistiera a su fiesta de cumpleaños.

Investigación al Ejecutivo

El operativo se dio luego de que el gobierno desactivara el equipo especial de la Policía Nacional (PNP) que apoya al Eficcop (Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder).

Pero el Ministerio del Interior anunció el inicio de “investigaciones administrativo-disciplinarias” y “medidas legales” contra quienes emitieron el dispositivo legal que creó dicho grupo policial.

Hay un conflicto de poderes.

La Fiscalía de la Nación anunció el inicio de indagaciones por “presuntos indicios de la comisión de delitos por altos funcionarios señalados en el artículo 99 de la Constitución”, tras la resolución N°0610-2024-IN, que desactivó al Equipo Especial de Apoyo a Eficcop.

A través de su cuenta de X, el Ministerio Público señaló:

“Dicha normativa (...) tendrían relación con el auto de detención preliminar judicial (...) emitida hoy, en contra de Nicanor Boluarte Zegarra, Mateo Castañeda Segovia y otros 6 investigados”.

Relojes Rolex

El antecedente de este caso es la disolución del Eficcop, que a su vez se remonta a la causa 'Relojes Rolex' en la que se investiga a la Presidenta por supuesto enriquecimiento ilícito.

Días después que, por mandato judicial, un equipo de policías liderados por el coronel PNP Harvey Colchado Huamaní allanó la residencia de Dina Boluarte como parte del caso 'Relojes Rolex', la Inspectoría General de la Policía Nacional abrió una investigación contra el oficial y dispuso su destitución.

Un reportaje publicado el 14/03 por el medio La Encerrona disparó el caso 'Relojes Rolex'. Los periodistas de la plataforma multimedia analizaron miles de fotografías de archivo de Boluarte en eventos a los que asistió luciendo siempre valiosos relojes marca Rolex.

El 1er. reloj presidencial fue un modelo Michael Kors, que no tenía un valor mayor a los US$200. Pero luego de que asumió la Presidencia del país, en diciembre de 2022, la funcionaria comenzó a lucir varios Rolex, incluyendo uno valorado en US$ 14.000.

La Presidente cargó contra los periodistas: "¿Desde cuándo un sector de la prensa se preocupa en lo que usa o no usa una presidenta o un presidente? Espero y quiero creer que no es un tema sexista o de discriminación".

El partido Perú Libre presentó una moción de vacancia (destitución) que solo logró el respaldo de los partidos de centro izquierda.

La Presidente juramentó a 6 nuevos ministros y todo el gabinete recibió el voto de confianza del Congreso, requisito constitucional para continuar en funciones.

¿Fue superada la crisis?

¿Hubo una negociación?

¿Todo tiene que ver con distribuir el poder?

¿Cómo queda el uso de la corrupción como extorsión política?

Quien está a cargo del caso contra Colchado Huamaní es el inspector general, teniente general Jhonny Véliz Noriega, quien coordinó la acción con la presidenta Boluarte, según un informante de la Eficcop.

“Tengo conocimiento por un efectivo policial que labora en la Inspectoría, indicó que el teniente general Jhonny Véliz Noriega había conversado con la presidenta Dina Boluarte, respecto a que esta última le habría dado órdenes expresas de ‘buscarle la sin razón, la falta, para que le abran procesos administrativos al coronel Colchado y lo tumben. (...) Asimismo, la Presidenta habría indicado que ‘le abran procesos, y que, si no tiene que le creen, y en diciembre de este año le den de baja de la Policía”.

Jhonny Véliz colaboraba con el empresario Jorge Hernández Fernández, 'El Español', quien fue un falso asesor de inteligencia del expresidente Pedro Castillo, manipulando a la cúpula de la Policía para evitar la investigación de personajes del régimen de Castillo.

Fotografía

Una fotografía tomada el 23/05/2023 revela una reunión entre la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, con varios de los detenidos en la operación 'Valkiria XI', según informó el programa 'Punto Final'. La imagen forma parte de las evidencias que el Eficcop tiene contra los detenidos.

En la imagen se observa a la empresaria Mirtha Gonzales Yep, pareja del abogado José Luis Castillo Alva; y al capitán, Jorge Rodríguez Menacho, en la sala de embajadores de la Fiscalía de la Nación, cuando Patricia Benavides aún era la titular del Ministerio Público.

El 28(09/2022, unos meses después de que Patricia Benavides asumiera la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) le inició una investigación en base a una denuncia del exfiscal supremo Víctor Cubas, quien afirmó que Benavides mantenía contacto con el empresario Antonio Camayo Valverde, implicado en el caso 'Cuellos Blancos del Puerto'.

De acuerdo al documento fiscal, en octubre de 2022, el abogado Jefferson Moreno asumió la defensa de Benavides y le planteó a su clienta que el letrado José Luis Castillo Alva y su pareja, la empresaria Mirtha Gonzáles Yep, podrían ayudarla dpor la relación que mantenían con Rodríguez Menacho, integrante de la Diviac.

Nicanor Boluarte

En marzo, Nicanor Boluarte declaró: “Se habla mucho de Nicanor Boluarte, que soy una especie de poder tras la Presidenta de la República. Desmiento tajantemente, no es cierto. Yo hago mi actividad privada como cualquier ciudadano... ejerzo mi profesión de abogado como cualquier ciudadano”.

–Usted tiene experiencia política y en el sector público. ¿Qué tendría de malo que aconseje a su hermana?

-Nada. Víctor Andrés García Belaunde fue secretario de su tío en su segundo gobierno. Pero después de los '90, con lo que vivió el país, han ido cambiando las normas. Ahora me veo menos con mi hermana. Antes nos juntábamos mucho más seguido. Ahora hay esta especulación de la prensa. Pero las veces que la veo y hablamos sobre política le doy mi punto de vista sin ser o aparentar ser el asesor. Ella toma sus decisiones de gobierno. Yo soy Nicanor Boluarte. Tengo mi punto de vista como cualquier ciudadano, más aún si soy un hermano al que escucha de vez en cuando y valora esa opinón. Pero ella es la que conduce su gobierno. Nos queremos mucho y seguramente en alguna medida me escuche. Pero eso no significa que yo sea un asesor en la sombra.

–Usted niega cualquier relación con el Partido en apoyo a su hermana. Pero lo han señalado incluso de pedir dinero a prefectos para financiarlo. ¿Qué responde?

-Nadie que sepa mi trayectoria se va a atrever a señalarme con el dedo de ser una persona corrupta. Somos una familia decente, con valores muy altos. Igual mi hermana. Por eso le creo. El único partido que he fundado es el Partido del Buen Gobierno con Jorge Nieto (PBG). Ahora quieren decir que Ciudadanos por el Perú es el partido de Nicanor Boluarte. Cuando mi hermana pasa a 2da. vuelta se organizan comités ciudadanos en su apoyo. Yo participaba en algunos por zoom, porque por la pandemia no podia salir. Tengo la glucosa, sufro de asma. Después, cuando deja de ser ministra en los últimos días de gobierno de (Pedro) Castillo, estos comités convocaron una reunión en Huachipa. Mi hermana fue a agradecerles unos minutos por su apoyo en la 2da. vuelta y se retiró. Al rato yo también me retiré. En ese evento y otros después deciden organizar el partido. No soy yo el promotor inicial. Hay mucha gente que ha trabajado al lado de don Alfonso Barrantes, ellos son los que están impulsando el Partido y me invitaron para algunas charlas sobre la gestion pública. Tengo amigos como tengo amigos en el partido de Jorge Nieto y otros partidos.

