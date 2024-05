Javier Milei, en el limbo: 5 meses de gestión fueron suficientes para que se quiebre la frágil confianza

Javier Milei cumple hoy 5 meses al mando del país, y lo vive de la peor manera: No tiene Ley Bases ni paquete fiscal antes del Pacto de Mayo, su ministro de Economía, Luis Caputo, avisó que el cepo cambiario no se abre, el campo está enfurecido por el atraso cambiario y las retenciones que no bajan, las eléctricas arden por la decisión oficial de pagar la deuda con una quita de 50%, el país fue paralizado por los sindicatos y las encuestas le avisan que su imagen viene en caída, junto con su gestión...