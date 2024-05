La crisis de la economía de Javier Milei diluye el Pacto de Mayo

Los mileístas fanatizados dirían que esos banqueros 'No la están viendo' porque no reparan demasiado en la baja de inflación, quizás porque es por depresión intensa del consumo; ni en el equilibrio fiscal, quizás porque es por licuación del presupuesto previsional y por el intento de estafa a los generadores de energía eléctrica integrados a Cammesa.

La verdad es que los grandes logros de la Administración Javier Milei siguen siendo un fenómeno barrial y por ese motivo le cuesta tanto esfuerzo conseguir 'dinero fresco' en el exterior.

Acerca de los reparos podrán abundar el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; y el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, quienes estuvieron varios días en Washington DC. Fueron a asegurar US$ 800 millones del FMI para junio (8va. revisión del programa vigente) pero siguen los interrogantes por los US$ 5.000 millones del swap (préstamo) chino.

Las negociaciones con bancos privados internacionales no terminan de prosperar. El FMI insiste en que por ahora no habrá 'dinero fresco'.

En julio será la 1ra. amortización del GD30. En total, US$ 2.600 millones. En verdad, cada 6 meses el Estado argentino tendrá que honrar obligaciones por US$ 4.600 millones.

¿De verdad el presidente Javier Milei cree que conseguirá los dólares que precisa apelando al Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI)? El escepticismo de muchos lo expuso el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba:

¿Cuántos países lograron atraer inversiones cuando llegaron al déficit 0? El que más tiene déficit es Japón y luego USA, que son dos países que atraen inversiones igual. Acá cambian las normas del juego cada vez que quieren. Argentina es un país anómico, se tiende a no cumplir con la ley. Argentina navega un mar siempre agitado. Se controlaron algunas variables económicas, pero tener una política proamericana no atrae inversiones. ¿Cuántos países lograron atraer inversiones cuando llegaron al déficit 0? El que más tiene déficit es Japón y luego USA, que son dos países que atraen inversiones igual. Acá cambian las normas del juego cada vez que quieren. Argentina es un país anómico, se tiende a no cumplir con la ley. Argentina navega un mar siempre agitado. Se controlaron algunas variables económicas, pero tener una política proamericana no atrae inversiones.

karina diputados.jpg La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, recibe a políticos del Pro y La Libertad Avanza en Casa Rosada. Foto NA

La calle

Volviendo a las preguntas de la banca de inversión, el dato a analizar es por qué la huelga general de hace 24 horas fue más masiva que la de enero. La Administración Javier Milei intenta no reconocerlo pero el malestar existe. Los colectivos de la Empresa DOTA circularon vacíos. El 56% del electorado tan mencionado por La Libertad Avanza no salió a la calle a defender al Presidente asistiendo a trabajar.

La desgastada dirigencia gremial pudo darse el lujo, sorprendida por el éxito de la convocatoria, de parecer creíble cuando amenazó al Ejecutivo Nacional con otro paro, ya de 36 horas. Mientras el desdén gubernamental hacia lo sucedido resulte hacia afuera y no una convicción, "está todo bien", dicen varios analistas de riesgo. Sin embargo hay alguna gente prominente preocupada.

cgt.jpg Conferencia de prensa en la CGT por el alcance del paro nacional. Todos saben que fue mejor de lo esperado. Foto NA

La crisis

El deterioro en la cotización de los Bopreal, sumado al gravámen aplicado, cavó un abismo entre corporaciones relevantes y la Administración Javier Milei. A todos les sorprende que el ministro Luis Caputo no lo haya anticipado y cometa errores similares a los que le costaron la presidencia del BCRA en días de Mauricio Macri.

Bopreal + Cammesa (incumplimiento de contrato e inseguridad jurídica) neutralizan todo el esfuerzo que realizó Javier Milei por convencer a potenciales inversores de que hay 'una nueva Argentina'. La preocupación que invade muchas oficinas no se compadece de la alegría de Milei de fotografiarse con Elon Musk, premio consuelo luego de que en Los Angeles (California, USA) lo 'ningunearan' adjudicándole menos relevancia, pese a ser Presidente de una nación, que el tecnoemprendedor y actor de comedias, Ashton Kusher.

Sin leyes fundacionales y con una situación financiera externa precaria, el Pacto de Mayo obliga a la Administración a reformular su propuesta estratégica. Los tuiteros oficialistas pueden continuar con su actividad digital pero la realidad analógica se presenta implacable para el Presidente.

