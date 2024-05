La CGT en Mendoza paró contra Milei y Cornejo: "Milei trata de minimizar el reclamo del trabajador"

Pese al paro, Mendoza sigue funcionando casi normalmente

El transporte público de pasajeros funciona al 60% de su frecuencia, porque hay choferes que están agremiados al Sindicato del Personal de Micros (Sipemom) que se plegarán a la medida. De todas maneras, el sindicato dio libertad de acción para aquellos que quieran asistir a sus puestos de trabajo.

El Ministerio de Seguridad y Justicia dispuso afectar a personal policial en las calles para garantizar el normal funcionamiento para quienes se movilicen a sus lugares de trabajo, como también para quienes asistan a clases.

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) aclararon que las tardanzas serán contempladas y que las aulas estarán abiertas.

CGT paro 9 de mayo.jpg

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), en contraste, adhirió al paro pero dio libertad de acción porque en el gremio saben que muchos educadores no pueden afrontar los descuentos derivados de la aplicación del Ítem Aula.

A media mañana, en muchos establecimientos estaba casi la totalidad de los docentes, pero faltaban los alumnos.

La conclusión de la CGT del paro en Mendoza: ¿Se terminó la luna de miel con Milei?

Al mediodía se llevó a cabo una concentración y el acto encabezado por los referentes gremiales vinculados a la Confederación General del Trabajo, quienes destacaron la adhesión a la huelga.

"Tuvimos un muy buen acatamiento y muy pacífico. Se sintió en todos los rubros, hubo un acatamiento en todos los sectores", destacó Ricardo Letard, de ka CGT Regional Mendoza. "Nos asombró el acompañamiento de las familias mendocinas, que en gran cantidad no mandaron a los chicos a la escuela", destacó.

El acto oficial en Mendoza se llevó a cabo en la puerta del diario Los Andes, donde semanas atrás se despidieron a cerca de 60 trabajadores previo a la venta del medio por parte del Grupo Clarín. Como medida simbólica, se cerraron las puertas del histórico medio.

Letar cuestionó las declaraciones del presidente Javier Milei: "Trata de minimizar el reclamo del trabajador, quiere que deje de existir el trabajador en todo sentido, con la voz y el mando".

cgt paro mayo.jpg

"Los trabajadores no están llegando a fin de mes, les cuesta pagar la luz, están pasando a los chicos de las escuelas privadas a escuelas públicos, hay recortes en la economía familiar", reflejó.

En el mismo sentido se pronunció Luis Márquez, de la CGT Mendoza: "La gente adhirió por la situación del país, hay muchos despidos, el poder adquisitivo está en baja".

"Milei ganó en Mendoza por el 75% y hoy la gente no acompañó al gobierno nacional porque no votó estas políticas, no votó porque no alcancen los sueldos. Se terminó la luna de miel, no eligieron esta política", dijo Márquez y cuestionó el "atropello" del Gobierno Nacional.

Por su parte, Gustavo Correa de la CTA, habló de "un paro importante". "La jornada se expresa en las calles, hay muchas familias acompañando este proceso, que se suman a expresar lo que nos viene pasando como trabajadores", destacó.

mendoza paro CGT.jpg

"A nosotros nos preocupa el recorte fondos de educación, el deguase del sistema previsional", dijo Correa.

"Es un gobierno que escucha poco, con mucha soberbia, que construye una realidad paralela. No sé si es un gobierno que decodifica lo que está pasando. Entiende poco lo que está pasando", sostuvo Correa.

