El incómodo momento entre Lionel Messi y una periodista enamorada

Mientras que contó cuál fue la reacción de Messi ante ella. “Lo conocí y lloraba, no le hablaba. Él me decía ‘calmate, calmate, acá estoy’. El de seguridad comenzó ‘vamos, vamos’ y él ‘no’. Me dijo ‘limpiate el rímel y la hacemos (una foto)’ y yo no paraba de llorar ”, aseguró la periodista.

Durante el Mundial de Qatar 2022, las entrevistas al finalizar cada partido entre la periodista de la TV Pública y ESPN, y Messi generaban gran repercusión y enloquecían a los fanáticos por la “buena onda” entre el jugador y Sofía Martínez. Sin embargo, esto un día se rompió.

El trasfondo del “corte de rostro” de Messi con la cronista, tendría que ver con una actitud de Sofía Martínez que le habría molestado al 10 previo a la despedida de Riquelme.

Lionel Messi fue uno de los grandes protagonistas en la despedida de Juan Román Riquelme en La Bombonera. Todas las miradas estaban puestas en el 10 de la Selección Argentina.

Tras el polémico cruce entre Sofía Martínez y el Coco Basile en el vestuario, las redes sociales explotaron por la reacción de Messi frente a la periodista.

Mientras que Martínez hacía la cobertura en vivo y se acercaba a los jugadores, Messi prefirió no charlar con ella y antes de que llegara su turno abandonó el vestuario.

Esto encendió las redes que comenzaron a estallar de memes por la actitud del campeón del mundo. “ Hubo reto en casa ”, indicaban algunos usuarios, alegando a los supuestos celos de Antonela Roccuzzo.

Según afirmó el periodista deportivo ex ESPN,Gonzalo Cardozo, Sofia Martínez, en el programa de la radio Urbana Play, en una de sus salidas al aire desde Beijín, filtró una charla que Messi mantuvo con un productor.

