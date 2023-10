Lionel Messi cruzó a un periodista catalán: "Mentís"

Messi ya había cruzado al periodista el año pasado, cuando su futuro futbolístico ya parecía estar lejos del PSG. En aquel momento, Romero habló de un presunto llamado de Jorge Messi, el padre de la Pulga, para coordinar la vuelta al Barcelona.

"Hay muchos periodistas que dicen muchas mentiras y quedan retratados y no pasa nada, al día siguiente vuelven a decir otra mentira", dijo después el crack a Mundo Deportivo, cuando ya estaba sellado su traspaso a Inter Miami.

Me han vuelto a engañar con algo relacionado con LEO. No aprendo. Lo siento. MUY jodido.



Asumo todo los que hoy me digáis y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir.



De más está decir que, tras ser expuesto por el propio Messi, Romero se vio en la obligación de pedir disculpas públicas, lo cual hizo a través de su cuenta de Twitter.

"Mil disculpas a todos. Me han vuelto a engañar con algo relacionado con Leo. No aprendo. Lo siento. Asumo todo lo que me digas y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir", manifestó el periodista partidario del Barcelona.

Lionel Messi le dedicó su octavo Balón de Oro a Maradona

Tal y como se había vaticinado (tampoco podía ser de otra manera), Lionel Messi logró su octavo Balón de Oro a sus 36 años y volvió a romper todos los récords. El astro argentino quedó primero en las votaciones, por delante de las nuevas estrellas del fútbol, Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Fiel a la humildad que tanto lo caracteriza, el campeón del mundo volvió a marcar la diferencia con un detalle obvio pero que pasó desapercibido para el resto de los presentes: el cumpleaños de Diego Maradona. Fue así que Messi cerró su discurso dedicándole a Pelusa su nuevo logro.

"Quiero agradecer a toda la gente que me votó, que me hizo ganador de este premio. Compartir con mis compañeros de selección, estamos en representación de la Selección. Otra vez llega el premio gracias a ellos", introdujo el capitán del equipo argentino.

"No me quiero olvidar de Haaland, de Mbappé que estuvieron a un nivel increíble tanto individual. En los próximos años ganarán de este premio. Veo mucho jóvenes y voy a disfrutar del buen fútbol durante mucho tiempo. He tenido la suerte de estar muchos años en esta gala, los jugadores se van renovando pero el nivel no baja

"Quiero hacer una mención especial a la gente que me siguió toda mi carrera y que vivió de tal manera el Mundial que para mi era un sueño y que afición de tantas nacionalidades que querían que Argentina fuera campeona del mundo. Me sorprendió la gente que quería que ganara el Mundial", agregó.

En especial, destacó el apoyo incondicional de su esposa, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

"Nunca imaginé haber tenido la carrera que tuve, haber conseguido todos mis objetivos, haber conseguido todo en el fútbol. Es muy difícil eso. Estar en el mejor equipo del mundo, el mejor equipo de la historia. Eso hizo que todo sea más fácil, que gane muchos títulos, muchos premios individuales", dijo, recordando al emblemático Barcelona de Pep Guardiola.

"Todavía no me acostumbro al tema de las galas, los premios. Pasó mucho. Con el último, me siento mucho más suelto, tranquilo, disfrutando todo de otra manera. No sé si es mucho o poco lo que me queda. Después de la carrera que tuve, lo único que me queda es seguir disfrutando. Nunca dejé de disfrutar el fútbol. Es lo que sigo amando, lo que me gusta hacer", sostuvo.

Sin embargo, el mejor de la historia no cerró su discurso sin un merecido homenaje:

Por último quiero hacer una mención a Diego. Creo que no hay mejor lugar que hacerlo en un lugar rodeado de jugadores. Donde quieras que estés, feliz cumpleaños, Diego

