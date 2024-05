Vladimir Putin a Macron: Rusia probará armas nucleares tácticas

image.png Gráfico ilustrativo aunque no contempla el desarrollo nuclear último de Corea del Norte.

En pos de la integridad territorial y la soberanía de Rusia, el ejercicio en el participará tanto la aviación como la Armada, serán efectuadas por las fuerzas del Distrito Militar Sur, que limita con Ucrania.

Las armas nucleares no estratégicas o tácticas son de corto alcance diseñadas para ser utilizadas en el campo de batalla contra objetivos militares específicos.

Vale recordar que Moscú, que tiene el mayor y más modernizado arsenal nuclear del mundo, ya desplegó armas nucleares tácticas en Bielorrusia en 2023 manteniendo el control total sobre ellas.

En el último tiempo Putin se ha enfocado en la modernización de la tríada nuclear -misiles intercontinentales, submarinos atómicos y aviación estratégica- para mantener la paridad con USA.

Por su parte, USA se encuentra coordinando con países aliados la instalación de sus armas nucleares mediante el programa American Nuclear Sharing. Días atrás, Polonia se mostró dispuesta a albergar el arsenal nuclear de Estados Unidos en su territorio para reforzar la seguridad del flanco oriental de la OTAN.

Hay 100 armas nucleares tácticas en Europa y Turquía. Las cargas que van de 0,3 a 50 kilotones para las bombas B61-3 y B61-4 están almacenadas en seis bases en Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Turquía.

Rusia vs Occidente

La OTAN y Rusia parecieran estar preparándose para una 3era guerra mundial. Estados Unidos y Rusia se encuentran en la peor crisis de relaciones desde la Guerra Fría en medio del creciente arsenal mundial de armas atómicas.

El Ejército ruso aclaró que la decisión de uso de armamento nuclear no estratégico es respuesta a las declaraciones "provocadoras y las amenazas vertidas por ciertos dirigentes occidentales contra la Federación Rusa”.

Tras el anuncio de Putin, el secretario de prensa presidencial ruso, Dmitry Peskov, explicó: “Si me preguntan de qué declaraciones de los representantes occidentales estamos hablando (nota del editor), es obvio que sí. Estamos hablando de la declaración del Sr. Macron y de la declaración de los representantes británicos. Sabes, también agregaron un representante del Senado de los Estados Unidos, si no me equivoco, que habló de disposición e incluso intención de enviar contingentes armados a Ucrania”.

La semana pasada Emmanuel Macron volvió a deslizar la posibilidad de enviar tropas a Ucrania si Rusia rompe la línea del frente. El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, Hakeem Jeffries, tampoco descartó la participación de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el conflicto de Ucrania.

image.png El poderío nuclear distribuido en un mapa global. Fuente: Orden Mundial.

E incluso el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, admitió la posibilidad de ataques ucranianos en territorio ruso con armas británicas.

Desde que invadió Ucrania en 2022, Rusia ha advertido repetidamente sobre riesgos nucleares crecientes.

El uso de armas nucleares tácticas contra oponentes armados de manera similar puede significar un peligro significativo de escalar el conflicto más allá de los límites previstos, de lo táctico a lo estratégico. Presenta el riesgo de escalar el conflicto hasta llegar a un punto de inflexión que provoque el uso de armas nucleares estratégicas como los misiles balísticos intercontinentales.

La OTAN activó el mayor ejercicio militar desde la Guerra Fría con 90.000 soldados, 80 aeronaves, incluyendo F35s, FA18s, Harriers, F15s, helicópteros y aviones no tripulados, más de 50 activos navales, y más de 1.100 vehículos de combate en América del Norte y el flanco oriental, cerca de la frontera con Rusia.

El masivo simulacro militar “Steadfast Defender” que comenzó en enero y se extenderá hasta mayo se centra en un posible ataque de una coalición liderada por Rusia a un país de la OTAN.

En marzo Putin dijo que Rusia está preparada para una guerra nuclear desde un punto de vista técnico-militar. Dijo que Estados Unidos entendía que si desplegaba sus tropas en territorio ruso -o en Ucrania- Moscú trataría la medida como una intervención y explicó la doctrina nuclear del Kremlin que contempla las condiciones bajo las cuales se permite el uso de armas nucleares:

Una respuesta a un ataque que utilice armas nucleares

Una respuesta a un ataque que utilice armas de destrucción masiva

Una respuesta a un ataque que utilice armas "cuando la existencia misma del Estado ruso se ve amenazada".

"Las armas existen para usarlas. Tenemos nuestros propios principios", aseguró.

