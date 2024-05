Quinto mandato de Putin: Toma de posesión con promesa de triunfo en Ucrania

Rusia enfrenta una gran déficit presupuestario tras las sanciones impuesta por la OTAN y la UE a sus exportaciones de petróleo y gas desde el comienzo de la guerra.

Tras la ceremonia de toma de posesión de este martes, el presidente salió a la plaza de la Catedral y saludó al Regimiento del Kremlin. Más tarde, Putin se dirigió a la Catedral de la Anunciación -de fe católica ortodoxa- en donde acudió a la misa oficial de su asunción dirigida por el patriarca Kiríl de Moscú y toda Rusia.

Recordemos que;

En las elecciones del 17 de marzo, Putin obtuvo el 87,28 % de los votos. Ahora, ocupará el cargo hasta 2030.

de los votos. Ahora, ocupará el cargo hasta 2030. De acuerdo con la presidenta de la CEC, Ela Pamfílova, la participación en los comicios fue récord en la historia moderna de Rusia: el 77,44 %, un total de 87.113.127 votantes, aunque el Occidente asegura que no hubo transparencia electoral

image.png

Arenga de 'victoria' en Ucrania: Putin promete vencer

"Es un gran honor, una responsabilidad y un deber sagrado", afirmó Putin en medio de su toma de posesión el el Gran Palacio Sagrado del Kremlin, y agradeció a los "héroes" que combaten en el frente en Ucrania desde febrero de 2022

En ese sentido, Rusia anunció este lunes que está llevando a cabo ejercicios nucleares en el Distrito Militar Sur, que incluye a los territorios ucranianos anexionados por Moscú, en respuesta a las “provocaciones” y “amenazas” occidentales, clara referencia a los dichos de Emmanuel Macron en los que aseguró que evalúa enviar tropas al frente de Kiev.

image.png Vladimir Putin asumió su quinto mandato.

En su oratoria de asunción, Putin manifestó, en relación al aumento de tensiones entre Rusia y el Occidente por Ucrania, que está abierto a un "diálogo" en materia de seguridad, pero que "depende de ellos".

Moscú "no rechaza el diálogo con los Estados occidentales", lanzó el líder ruso. "La conversación sobre seguridad y estabilidad estratégica es posible, pero no desde una posición de fuerza", sino “sin arrogancia, prepotencia ni exclusividad personal, y sólo en igualdad de condiciones, respetando los intereses de cada uno”, subrayó.

La elección es suya: si pretenden seguir intentando frenar el desarrollo de Rusia, continuar con su política de agresión, de presión incesante sobre nuestro país durante años, o buscar un camino hacia la cooperación y la paz La elección es suya: si pretenden seguir intentando frenar el desarrollo de Rusia, continuar con su política de agresión, de presión incesante sobre nuestro país durante años, o buscar un camino hacia la cooperación y la paz

El presidente ruso declaró que Rusia continúa la labor de "formación de un mundo multipolar y un sistema de seguridad equitativo e indivisible".

"Juntos venceremos", concluyó.

image.png Invitados a la toma de posesión de Vladimir Putin. EFE/EPA/Grigory Sysoev/SPUTNIK / KREMLIN POOL

Ahora bien, en esta ceremonia de investidura, unos 2.600 invitados han asistido, entre ellos los principales altos cargos del país y los dirigentes de las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Moscú (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia).

El Kremlin también invitó formalmente a los embajadores de los países “inamistosos” del Occidente y la UE, quienes rechazaron siquiera enviar representantes para la ceremonia. Tales países no lo reconocen a Putin como un presidente legítimo, porque aseguran que hubo fraude en las elecciones, las que fueron a un mes de la sospechosa muerte en prisión del líder opositor ruso Alexei Navalny.

"No, no tendremos un representante en su toma de posesión", dijo ayer Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. "Ciertamente no consideramos que las elecciones fueran libres y justas, pero él es el presidente de Rusia y continuará en esa capacidad".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania también dijo que no asistiría. "Creemos que el aislamiento de Rusia, y especialmente de su líder criminal, debe continuar", afirmó el Ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis.

Más contenido de Urgente24

Escándalo: Ley Ómnibus en el Senado no es la que votó Diputados

Choque de planetas: DNU en mano, Grupo DOTA exige a UTA que trabaje

Reino Unido: Inmigrantes se esconden o huyen a Irlanda para evitar Ruanda

Carlos Melconian a Milei: "Me gustaría ver gente con los pies sobre la tierra"