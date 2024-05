Choque de planetas: DNU en mano, Grupo DOTA exige a UTA que trabaje

En 2015, adquirió Empresa San Vicente y Empresa Atlántida, entre otras.

La 28, una de las líneas afectadas por el paro de trabajadores de la empresa DOTA. La 28, línea emblemática de la empresa DOTA.

La intimación

El escrito de DOTA advierte a sus trabajadores:

"En el supuesto caso que nuestro personal decidiera adherir a la medida de fuerza, le intimamos a que lo haga resguardando una reprogramación de los diagramas de servicios que nos permita cumplir con dichas prestaciones mínimas".

Además, informan que "el día no trabajado será descontado y no abonado como parte de sus salarios" y que en caso de no adecuar las prestaciones "se les iniciarán los sumarios correspondientes".

UTA respondió:

"No existe ninguna actividad considerada de importancia trascendental por lo que eso que comunican no tiene validez alguna".

Según InfoGremiales, las últimas 'experiencias' opositoras en el gremio de los choferes estuvieron 'patrocinadas' por DOTA en su intento por controlar todas las terminales que se mueven en el transporte automotor.

