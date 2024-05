Hakeem Sekou Jeffries juega en Rusia y omite la sangre en Al-Habariyeh

"Durante el ejercicio se tomarán una serie de medidas para practicar la preparación y el uso de armas nucleares no estratégicas", dijo ahora el Ministerio de Defensa.

Las armas nucleares no estratégicas, también conocidas como armas nucleares tácticas, están diseñadas para su uso en el campo de batalla y pueden ser lanzadas mediante misiles.

El Ministerio de Defensa ruso acaba de informar que los ejercicios serán por las "amenazas de ciertos funcionarios occidentales".

Hipócrita Hakeem Sekou Jeffries

Entusiasmado con el conflicto europeo, el legislador neoyorkino está omitiendo que USA se involucra en forma muy peligrosa en Medio Oriente. No lo dice ni TASS ni Al Jazeera sino un diario británico de contenido independiente: The Guardian.

La investigación de The Guardian con Human Rights Watch identifica fragmentos de municiones de ataque de dirección conjunta fabricadas por la estadounidense Boeing en el lugar donde murieron trabajadores humanitarios.

Un ataque aéreo israelí en el Líbano que mató a 7 trabajadores humanitarios el 27/03 puede haber sido realizado con un sistema de armas suministrado por USA, según The Guardian.

Fueron 7 paramédicos de entre 18 y 25 años, todos voluntarios, asesinados en un centro de ambulancias en Al-Habariyeh, en el sur del Líbano, 5 días antes de que un ataque israelí en Gaza matara a 7 trabajadores humanitarios que trabajaban para World Central Kitchen.

USA prohíbe la exportación de este tipo de sistemas a ejércitos extranjeros cuando exista "información creíble" sobre violaciones de derechos humanos. Y las hay en Israel. Tanto es así que hay riesgo cierto que la CPI (Corte Penal Internacional) solicite la captura internacional de conspicuos dirigentes israelíes por intento de genocidio.

Hakeem Sekou Jeffries no tiene respuestas para esto, en particular porque en la Casa Blanca hay un Presidente del mismo partido que Jeffries, que le vendió esos sistemas de armamento a Israel, algo que equivale a autorizar su uso.

The Guardian

Los restos encontrados en Al-Habariyeh fueron identificados como pertenecientes a una bomba MPR israelí de 500 libras y a una munición de ataque de dirección conjunta fabricada por Boeing, un sistema adjunto a explosivos para convertir de “bombas tontas” a armas guiadas por GPS.

Ramzi Kaiss, investigador de HRW en Líbano, dijo a The Guardian: “Las garantías de Israel de que está utilizando armas estadounidenses legalmente no son creíbles. Dado que la conducta de Israel en Gaza y el Líbano sigue violando el derecho internacional, la administración Biden debería suspender inmediatamente la venta de armas a Israel”.

El gobierno de USA no puede legalmente ayudar o armar a ejércitos extranjeros cuando existe “información creíble” sobre abusos contra los derechos humanos, según los términos de la Ley Leahy de 1997.

libano Al-Habariyeh.jpeg Ataque israelí en Al-Habariyeh (Líbano) y 7 voluntarios humanitarios muertos con armas que USA tenía prohibido vender.

Josh Paul, miembro no residente de Democracy for the Arab World Now y ex empleado del Departamento de Estado, dijo: “El Departamento de Estado ha aprobado varias de estas transferencias (de armas) en un plazo de 48 horas. No hay ninguna preocupación política sobre las municiones enviadas a Israel aparte del fósforo blanco y las bombas de racimo”.

Añadió que los JDAM han sido “elementos clave” solicitados periódicamente por Israel desde el inicio de la guerra de Gaza.

El secretario de Estado, Antony Blinken, entregará el miércoles 08/05 un informe al Congreso sobre el uso de armas estadounidenses por Israel y si pueden haber estado involucrados en violaciones de esta u otras leyes.

El senador de Maryland, Chris Van Hollen, dijo a The Guardian que los hallazgos de Al-Habariyeh son “profundamente preocupantes y deben ser investigados a fondo por la administración Biden, y sus hallazgos ciertamente deberían incluirse en el informe NSM-20 que se presentará a el Congreso el 08/05”.

El ataque aéreo al centro de ambulancias de Al-Habariyeh se produjo sin previo aviso antes de la 1:00 de la madrugada y no se había informado de combates en la zona.

Las víctimas habían estado en el centro durante el turno de noche:

Hussein Al-Shaar, de 18 años;

Ahmad Al-Shaar, de 18 años;

Abdulrahman Al Shaar, de 19 años;

Mohammad Hamoud, de 21 años;

Mohammad Al-Farouk Aatwi, de 23 años;

Abdullah Aatwi, de 24 años; y

Baraa Abu Kaiss, de 24 años.

El ejército israelí afirmó que el ataque, que derribó el edificio de 2 pisos, mató a un “destacado terrorista perteneciente a Jamaa Islamiya”, un grupo político armado libanés con vínculos con Hezbollah. No identificó a la persona por su nombre.

Un portavoz de Jamaa Islamiya reconoció que algunos de los voluntarios de la ambulancia eran miembros del grupo, pero negó que formaran parte de su brazo armado.

Samer Hardan, jefe del centro local de Defensa Civil, que estuvo entre los primeros en responder, dijo a The Guardian: “Examinamos cada centímetro en busca de partes de los cuerpos y sus posesiones. No vimos nada relacionado con el ejército. Conocíamos (a las víctimas) personalmente, por lo que pudimos identificar sus restos”.

Kassem Al-Shaar, padre de Ahmad y Hussein, dijo que había advertido a sus hijos que no se ofrecieran como voluntarios.

“Les dije que era peligroso hacer este tipo de trabajo, pero dijeron que aceptaban el riesgo. Mis hijos querían hacer trabajo humanitario y miren lo que les pasó. Israel no se atrevería a hacer lo que hizo si no fuera porque Estados Unidos los respalda”.

