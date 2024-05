Analía Franchin destrozó a una participante de Gran Hermano: "Me parece desagradable"

Claramente, la contundencia de esta declaración resonó en la panelista, quien de inmediato, manifestó: "Me parece desagradable lo que dijo Furia. Un nivel de soberbia diciendo 'esta casa es mía'. No mi amor, es de Telefe y de todos los que hacen Gran Hermano. Lo que está haciendo con Mauro, por otro lado, es horrible".

"Cuando la escucho diciendo que Mauro no sale del closet porque no quiere que la madre lo tome a mal... es tremendo. Si él tuviera la elección sexual y no lo quisiera decir, es un tema de él. También fue denigrante que contara si sus partes son chicas o no... atrasa. Es vintage, antiguo", agregó indignada. "Cuando la escucho diciendo que Mauro no sale del closet porque no quiere que la madre lo tome a mal... es tremendo. Si él tuviera la elección sexual y no lo quisiera decir, es un tema de él. También fue denigrante que contara si sus partes son chicas o no... atrasa. Es vintage, antiguo", agregó indignada.

Ofreciendo la oportunidad a su colega Nancy Pazos de concluir diciendo: "Fue homofóbica, dañina desde todo punto de vista. No va más".

----------------------------------

Más contenido en Urgente 24

Ualá introduce nuevas opciones de inversión: Cómo acceder a sus bonos

La miniserie de Netflix que rompe récords de visualizaciones

Investigadores detectan una enzima que convierte distintos tipos sanguíneos en 0-

La sorpresiva decisión de Abel Pintos: ¿Adiós a Argentina?