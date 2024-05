Tini Stoessel conmueve en su último show del 2024: "Ya no quiero volver a..."

“Ya no quiero volver a ser esa Martina que tenía miedo de hablar, esa Martina que tenía miedo de contar ciertas cosas, así que decirles que nunca es tarde para decir lo que uno siente o tiene ganas de ser, nunca es tarde, ni la edad ni nada de eso”, prosiguió con congoja. “Ya no quiero volver a ser esa Martina que tenía miedo de hablar, esa Martina que tenía miedo de contar ciertas cosas, así que decirles que nunca es tarde para decir lo que uno siente o tiene ganas de ser, nunca es tarde, ni la edad ni nada de eso”, prosiguió con congoja.

“Pasaron estos cinco shows y espero el año que viene poder volver a vernos, los voy a extrañar un montón. Lloro de emoción y no quiero pedir perdón por llorar, porque está bien”, culminó la cantante.

image.png

No obstante, si bien para muchos resultó ser una gran sorpresa, Yanina Latorre, panelista de LAM, ya había mencionado días atrás que Tini no retomaría su carrera musical durante el resto del 2024.

“No va a haber River. Este año Tini no canta más. Termina estas dos semanas y se va a México a grabar una serie. Es un protagónico”, manifestó la periodista. “No va a haber River. Este año Tini no canta más. Termina estas dos semanas y se va a México a grabar una serie. Es un protagónico”, manifestó la periodista.

“Después nos va a dar la primicia de los actores y la plataforma donde va a salir. Todavía no se puede decir. No es con Lali Espósito, como se dijo, y todo ese fake”, detalló.

"En dos semanas se va a México y ya no vuelve. Hace mucho que no trabaja como actriz. No va a ser nada pop, ni como cantante. Va a ser un papel protagónico y es una serie para adultos”, concluyó la amiga íntima de la familia.

