La picante canción de Tini Stoessel contra Marcelo Tinelli: "Judas"

"Siempre hubo este estigma de que mi papá al haber sido productor de televisión me mantuvo en una posición acomodada, pero no. En 2008 el básicamente se tuvo que exiliar del país y a mi ni siquiera me querían contratar", continuó. Y aseguró: "En el casting de Violeta quedé elegida porque fue una producción europea, no Argentina".