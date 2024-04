Un túnel de árboles muy bello y desconocido para pasear en Cañuelas

Desde este cruce ferroviario hay que caminar unos 150 metros sobre las vías en dirección contraria al pueblo (hacerlo con precaución ya que ocasionalmente pasan trenes aunque con muy poca frecuencia) y luego uno se va adentrando en el túnel arbóreo.

Encontrarse frente a ese túnel vegetal fue como descubrir un portal hacia un reino distinto, ajeno al bullicio y a las prisas del día a día. Lo que realmente anhelaba era adentrarme en ese túnel vegetal con mis propios pies, sin la prisa impuesta por un tren, con todo el tiempo del mundo para absorber cada detalle de esta experiencia casi surrealista. Este túnel es sin dudas uno de los más hermosos y extensos que haya explorado. No exagero al decir que fue una de las experiencias más vibrantes que he tenido en una aventura con mi Venzo. Sentí la adrenalina al encontrarme en situaciones que podrían calificarse como complicadas... imagínate lo denso de la vegetación, e incluso considera qué pasaría si un tren emergiera a lo lejos justo frente a mí. Sin embargo, sabía en el fondo que a esa hora no había trenes programados para pasar. Este lugar plantea reflexiones, como el hecho de que no siempre necesitamos buscar en lo complicado, ya que la verdadera fuerza reside en la simplicidad misma, conectándonos con nuestra esencia más pura. El túnel vegetal se ubica en el ramal Roca que va de Cañuelas a Lobos, a una distancia de Uribelarrea aproximada a los 10km.