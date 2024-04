Nicki Nicole y Tini Stoessel: Show, elogios y posible colaboración

"De chiquita, cuando empecé a trabajar, me pasaba que cuando volvía de gira, amaba volver a Buenos Aires con todo mi corazón. Porque es mi casa, porque nací acá, porque está mi familia, mis amigas, las personas que más amo en el mundo. Pero los fantasmas, las películas que hacía mi cabeza, cada escenario era peor que el otro", expresó.

Y continuó: "Y la poca valentía que sentía para verdaderamente decir lo que estaba pasando puertas para adentro. Volver a Buenos Aires y sentir que me podían prender una cámara y pregunten cosas que no podía decir la verdad. Me empezó a dar mucho pánico volver".

"Buenos Aires fue una de las canciones que más me costó escribir porque es el lugar que más amo. Esto se lo cuento a mis amigas, a mi psicóloga, pero estar hablándolo, no entienden lo sanador que es para mí. Hacía cuatro años que yo no lograba dormir sola. Saqué este álbum y empecé a dormir sola en mi casa", señaló la aclamada artista.

