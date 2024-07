1 de los 2 vuelve a casa: Por penales, ganó Uruguay 4 a 2 y Bye Bye Brasil

Brasil vs. Uruguay / Uruguay vs. Brasil: un duelo futbolero con historia. Ganó Uruguay por penales: 4 a 2. Desde 1995 que no eliminaba a Brasil en una Copa América. Su mérito es que terminó con 10 jugadores y Brasil no pudo aprovechar el jugador de ventaja. Uruguay en semifinales de Copa América 2024, jugará contra Colombia. Apostilla: si Argentina pasa a la final de la Copa América 2024 tendrá que enfrentar a un técnico argentino: Lorenzo (Colombia) o Bielsa (Uruguay).