El sueño de Macri: El Consejo de Fútbol de Boca podría disolverse

Tras las audiencias testimoniales, el fiscal Martínez Burgo solicitó las declaraciones indagatorias de Bermúdez, Delgado y Cascini, que son acusados de haber encubierto el abuso sexual perpetrado por Jorge Martínez, ex técnico de Olimpo.

También se pidió la declaración indagatoria a Adriana Bravo, ex vicepresidente de Boca, actual vocal y titular del departamento de diversidad e igualdad de la entidad de la Ribera.

La imputación podría derivar en penas de hasta tres años de prisión para los involucrados.

Quien debe decidir ahora la suerte de los cuatro (Bermúdez, Cascini, Delgado y Bravo) es el magistrado Alfredo Godoy, del juzgado de instrucción número 24, en quien recayó el proceso judicial.

¿El Consejo de Boca sabía de los abusos de Martínez?

Luego de que la Justicia fallara en su favor en abril del corriente año, Florencia Marco -la denunciante- le dejó un bocado a toda la dirigencia de Boca Juniors.

"Sabían que el abuso sexual era real", indicó la ex jefa de prensa, en referencia a las máximas autoridades del Club azul y oro.

Todos me escucharon y me prometieron que iban a buscarle una solución a esto, pero no cambió nada. En ningún momento se comunicaron conmigo, ni siquiera para preguntarme cómo estoy. Mi teléfono es el mismo de toda la vida. Cuando hablé con Bermúdez, me dijo que si pasaba algo más lo llame y jamás me volvió a atender Todos me escucharon y me prometieron que iban a buscarle una solución a esto, pero no cambió nada. En ningún momento se comunicaron conmigo, ni siquiera para preguntarme cómo estoy. Mi teléfono es el mismo de toda la vida. Cuando hablé con Bermúdez, me dijo que si pasaba algo más lo llame y jamás me volvió a atender

En diálogo con La Nación, la damnificada le apuntó a Juan Román Riquelme, presidente del CABJ pero que se desempeñaba como vicepresidente 1º al momento de los hechos (enero 2022).

"Tengo entendido que él sabía que yo estaba siendo abusada y que, en el equipo de fútbol femenino, varias de las jugadoras también estaban siendo abusadas. Entonces a mí, sinceramente, me llama la atención que él permitiera que siguiera pasando. Porque eso lo hace cómplice, como todas las personas que permitían que esto siguiera pasando", dijo.

"Fueron cómplices porque taparon el delito de Martínez: sabían y lo cubrían", sostuvo Andrea Lucangioli, abogada defensora de Marco.

