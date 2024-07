Néstor Lorenzo lo niega pero Colombia es seria candidata: Los motivos

Los colombianos vencieron a Paraguay en su debut 2 a 1 y luego le hicieron 3 a Costa Rica, sin recibir ninguno. Luego llegó el encuentro ante los brasileros para quedarse con el primer puesto del grupo y el conjunto cafetero dio la talla. No debían perder para evitar cruzarse con Uruguay en cuartos y no solo no perdieron sino que hasta merecieron ganar.