Escándalo en Boca: Piden investigar a Bermúdez y a Delgado

"Sabían que el abuso sexual era real", indicó la ex jefa de prensa, en referencia a las máximas autoridades del Club azul y oro.

Todos me escucharon y me prometieron que iban a buscarle una solución a esto, pero no cambió nada. En ningún momento se comunicaron conmigo, ni siquiera para preguntarme cómo estoy. Mi teléfono es el mismo de toda la vida. Cuando hablé con Bermúdez, me dijo que si pasaba algo más lo llame y jamás me volvió a atender

Florencia Marco, en diálogo con La Nación, le dejó un bocado a Juan Román Riquelme, presidente del CABJ pero que se desempeñaba como vicepresidente 1º al momento de los hechos (enero 2022).

"Tengo entendido que él sabía que yo estaba siendo abusada y que, en el equipo de fútbol femenino, varias de las jugadoras también estaban siendo abusadas. Entonces a mí, sinceramente, me llama la atención que él permitiera que siguiera pasando. Porque eso lo hace cómplice, como todas las personas que permitían que esto siguiera pasando", dijo.

image.png Florencia Marco puede regresar a sus funciones como Jefa de Prensa de Boca si así lo desea, aunque es poco probable que suceda...

Alerta en Boca: Bermúdez y Delgado bajo la lupa

Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado son dos de las cuatro partes que componen el Consejo de Fútbol del Xeneize, un departamento que se ocupa de todo lo que tenga que ver con el deporte rey en una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial. Las otras dos caras son Raúl Cascini y Mauricio Serna.

En la lectura del veredicto, que tuvo lugar el miércoles 10/4, se precisó extraer los testimonios y enviarlos a un sorteo para que sea designado un juzgado que investigue "la posible comisión del delito de falso testimonio por parte de Jorge Hernán Bermúdez Morales y Marcelo Alejandro Delgado".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/mdzol/status/1778794906145759431&partner=&hide_thread=false #Ahora: Un fiscal abrirá una investigación por otros posibles abusos sexuales cometidos por el ex DT de Boca, Jorge Martínez.



También se investigará el presunto delito de falso testimonio de Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado en el juicio.



NA pic.twitter.com/rEtsAXR1y3 — MDZ Online (@mdzol) April 12, 2024

Gustavo Grabia -especialista en judiciales deportivos- aportó para Infobae que durante el juicio se presentaron 12 testigos, siete de parte de la defensa, todos empleados de la institución, y cinco de la querella, entre ellos una futbolista que era parte del plantel en aquel momento y hoy está jugando en Brasil.

El testimonio de la deportista, según Grabia, fue contundente y clave para que el juez Sergio Paduczak condene al entrenador Jorge Martínez: "Yo estuve presente cuando manoseo a Florencia. Pero además, hay varias chicas que sufrieron todo tipo de acoso'", aseguró.

image.png Jorge Martínez fue encontrado culpable en la causa por abuso sexual simple.

En cuanto a Delgado & Bermúdez, quienes declararon en la causa Martínez, serán denunciados por Florencia Marco por "complicidad" en el caso, incluida la directora del Departamento de Género y vicepresidenta 3° del club en ese momento, Adriana Bravo.

"Fueron cómplices porque taparon el delito de Martínez: sabían y lo cubrían", sostuvo Andrea Lucangioli, letrada defensora de Marco.

image.png Marco y Lucangioli.

