Boca: Bermúdez desmintió a 'operador' de Angelici/Tyc Sports

image.png Antonio Serpa, periodista partidario de Boca en Tyc Sports y amigo de Daniel Angelici.

Además, el artículo refiere a que Jorge Bermúdez habría delineado un proyecto para seguir trabajando en Boca, pero desde su ciudad natal, Armenia (Quindío).

La oferta del ex defensor para con JRR, y que en teoría fue aprobada, era para hacerse cargo del área internacional del club auriazul.

Algo más de color: Tony Serpa narró que el supuesto documento del miembro del CdF fue entregado por el propio dirigente en el parabrisas del auto de Román.

Sostenida con la escobilla, se la dejó el colombiano, luego de intentar infructuosamente que el 10 lo atendiera en su oficina, escribió Sostenida con la escobilla, se la dejó el colombiano, luego de intentar infructuosamente que el 10 lo atendiera en su oficina, escribió

En mayo pasado, Urgente24 informó acerca de una polémica lista de invitados en la celebración del cumpleaños 58 de Daniel Angelici, en donde se encontraba Serpa, periodista de Tyc Sports.

Entre los corresponsales amigos del 'Tano' que estaban presentes en aquella noche, se destacan además: Roberto Leto, Martín Costa, Gastón Recondo, Marcelo Palacios, Mariano Iudica, Alejandro Fantino (a cargo de la presentación del evento), Eduardo Feinmann, 'Toti' Pasman, Daniel Mollo y Marcelo Benedetto.

En el plano de las redes sociales, muchos hinchas se revelaron ante la presencia de estos nombres, mientras que otros no se sorprendieron con la lista de convocados de Angelici y la presentación de su vino, ya que, según los propios simpatizantes, los periodistas cercanos al 'Tano' son los mismos que critican la campaña y la gestión de Juan Román Riquelme al frente de Boca Juniors.

image.png Marcelo Benedetto y Antonio Serpa, presentes en el festejo de cunmpleaños de Daniel Angelici. (Foto: Infobae).

A su vez, en la red social del pajarito, Antonio Serpa es catalogado de 'operador' de Angelici por los propios hinchas de Boca, desde hace ya un tiempo.

Otros, en la misma plataforma, postearon "Serpa inventando historias, la basura amigo de Angelici", a raíz de la noticia falsa que difundió sobre la renuncia de Jorge 'Patrón' Bermúdez.

https://twitter.com/SebastianStras4/status/1597739759694401536 Pauso la fiesta del mundial por un segundo solo para recordar que Tony Serpa es de los personajes más nefastos del periodismo deportivo argentino.

Y amigo del tano Anyilechi, desde ya. pic.twitter.com/hLsuE9r5Sh — Sebs_ (@SebastianStras4) November 29, 2022

https://twitter.com/Cronopio777/status/1327242443478228995 El que escribió esta nota es Antonio Serpa, histórico operador de Angelici. En Olé le tiraba mejores centros que Guillermo. Aquí un ejemplo. https://t.co/67mCGM1B6o pic.twitter.com/yfyqopKnQe — Julio Cronopiano (@Cronopio777) November 13, 2020

Qué dijo Jorge Bermúdez sobre su supuesta renuncia

Al aire, en el programa radial 'Show de Boca', el dirigente boquense salió a aclarar los hechos y dio su verdad. La oficial.

"Mi padre tiene una demencia que se está convirtiendo en un principio de Alzheimer y eso ha desgastado a mi madre, que es la única persona que vive con él, que sufre un problema con sus huesos y me ha tenido muy consternado", reveló el ex defensor, que volverá a sus tierras para acompañar a sus progenitores.

Al ser consultado sobre si seguirá en el equipo de trabajo de Juan Román Riquelme, lanzó: "No he tomado licencia, sigo haciendo una labor administrativa a la distancia, que es mi responsabilidad, sigo pendiente en los aspectos deportivos de cada categoría. Dejé las directrices del Vicepresidente y soy parte del Consejo, no me he desvinculado".

Sobre el propio Riquelme, Bermúdez aseguró: "Tengo una relación con Román desde hace más de 25 años. Cuando he tenido que hablar con él o presentar algo, lo he hecho personalmente, tenemos la mejor relación. Seguramente no hemos estado de acuerdo en todo, pero siempre con amistad por encima de todo".

image.png

Por último, el 'Patrón' se encargó de desmentir el rumor que circulaba en el mundo Boca y que reveló Antonio Serpa:

Ese cuento de que dejé un papel en el parabrisas del auto me parece de muy mal gusto, solo es para generar diferencias Ese cuento de que dejé un papel en el parabrisas del auto me parece de muy mal gusto, solo es para generar diferencias

Más contenidos en Urgente24

Duro cachetazo a Salvador di Stéfano por el dólar: "No la ve ni cuadrada"

Alquileres: Cuál es la ciudad más barata

A24 reemplaza a Canosa con una figura de Crónica TV

Noticias en Paraguay, un problema enorme para la Hidrovía

Polémica en la Facultad de Derecho: Feminismo K, bikinis y "perreo"