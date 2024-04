Unidos por Argentina: River, Bolivar y Atlético Mineiro tienen DTs argentinos

El Atlético Mineiro de Gabriel Milito

Atlético Mineiro es un candidato a ganar la Copa Libertadores desde antes que llegue Gabriel Milito a la dirección técnica del equipo. El Gallo tiene un equipazo, entre ellos 3 argentinos en el equipo titular: Rodrigo Battaglia, Renzo Saravia y Matías Zaracho; a los que se le suman Hulk y Paulinho en la delantera.

Pero Milito no la tenía fácil porque el Brasileirao no había comenzado cuando arrancó la Libertadores y el equipo Belo Horizonte no tenía ritmo. A pesar de esta situación, en la primera fecha del torneo el Gallo de Milito le ganó 4 a1 a Caracas en Venezuela, venció a Rosario Central 2 a 1 en Arena MRV, y derrotó a Peñarol 3 a 2, en un partido que arrancó 3 a 0 arriba, pero los uruguayos descontaron en el segundo tiempo.

El entrenador argentino tiene prácticamente asegurada su clasificación como primero en el grupo, porque le saca 6 puntos al tercero, Peñarol, y 5 puntos al segundo, Rosario Central. Además, el Gallo tiene una victoria casi asegurada porque juega de local contra Caracas, el equipo que es colista del Grupo G con 1 punto, producto de 2 derrotas y un empate.

El Bolivar de Favio Robatto

Si la Copa Libertadores tendría una tabla general, el puntero sería Bolivar, porque a pesar de que iguala en 9 puntos con River y Atlético Mineiro, el equipo boliviano tiene mejor diferencia de gol (+6). El puntaje ideal del equipo de Robatto es la gran sorpresa del torneo porque lo consiguió compartiendo grupo con Flamengo, otro cuco de la Libertadores ganó la copa tres veces (1981, 2019, 2022).

Bolivar es una sorpresa por tener puntaje ideal, por haberle ganado a Flamengo, pero también por su técnico argentino, que no lo conocen ni los argentinos. Este diario no dice que Lobatto sea mal entrenador, solo que no es un técnico de renombre internacional, a pesar de que dirigió afuera mucho tiempo de su carrera.

Lobatto comenzó a trabajar como entrenador en 1998 y hasta 2010 dirigió 9 equipos del ascenso argentino, ninguno de renombre. A partir de 2011 comenzó a trabajar como ayudante de campo fijo (cambiaban los entrenadores, pero él seguía) del Barcelona de Ecuador, donde formó parte del cuerpo técnico de Luis Zubeldía, Carlos Ischia y Gustavo Costas, entre otros entrenadores.

Depués, Lobatto volvió al puesto de entrenador y en 2021 aterrizó en el fútbol Boliviano y en 2024 asumió en Bolívar, el club más fuerte del país. En el plantel tiene a Patricio Rodríguez, y a Bruno Sávio y Francisco da Costa, dos delanteros brasileños que aunque son completamente desconocidos, son los goleadores de Bolívar.

De hecho, anoche los jugadores del Flamengo sufrieron a sus dos compatriotas, quienes marcaron los 2 goles con los que Bolívar le ganó 2 a 1 y consiguió el puntaje ideal en el Grupo E de la Copa Libertadores. Además del Mengao, La Academia venció a Millonarios de Colombia y a Palestino de Chile. El equipo de Lobatto le sacó 8 puntos al tercero, Millonarios, con 12 puntos en juego, por lo que también ya virtualmente asegurada su clasificación a los octavos de final.

¿Por qué es importante terminar primero en el Grupo?

Como todos los equipos que participan, River Plate, Bolívar y Atlético Mineiro tienen como primer objetivo clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. El segundo objetivo que tienen es terminar primero en el grupo y por eso es muy valioso el puntaje ideal con el que cuentan hasta el momento.

Los equipos que terminen primeros en el grupo jugarán en octavos de final contra otro equipo que haya terminado segundo, y además en el partido de vuelta serán locales. Si en otra instancia de la Copa Libertadores se enfrentan dos clubes que hayan terminado primeros en sus grupos (o dos segundos), definirá de local el que terminó mejor ubicado en la hipotética tabla general que hoy lidera Bolívar.

