Abuso sexual en Boca: Se retrasó el fallo contra Jorge Martínez.

Todos me escucharon y me prometieron que iban a buscarle una solución a esto, pero no cambió nada. En ningún momento se comunicaron conmigo, ni siquiera para preguntarme cómo estoy. Mi teléfono es el mismo de toda la vida. Cuando hablé con Bermúdez, me dijo que si pasaba algo más lo llame y jamás me volvió a atender Todos me escucharon y me prometieron que iban a buscarle una solución a esto, pero no cambió nada. En ningún momento se comunicaron conmigo, ni siquiera para preguntarme cómo estoy. Mi teléfono es el mismo de toda la vida. Cuando hablé con Bermúdez, me dijo que si pasaba algo más lo llame y jamás me volvió a atender

En el día de la fecha (25/3), previa entrada a los Tribunales de Comodoro Py, reivindicó sus palabras: "Va a quedar expuesto (Jorge Martínez), no solamente por mí sino por todas las mujeres que pasan y pasaron esta situación. El Consejo de Fútbol fue cómplice para que siga sucediendo".

Acto seguido, reforzó: "Tienen el abuso y el acoso tan naturalizados que cuando hablan de una persona que abusa y acosa dicen que es una buena".

En el propio mano a mano con 'La Nación', la denunciante lamentó el accionar (o la falta de acción) del mandatario boquense, a quien trató de "cómplice".

"Siempre tuve un trato muy bueno y muy cordial con él. Sabía muy bien quién era yo y sabía que quería hablar con él también por esta situación. Y no me pude comunicar cuando estaba trabajando y ni después de que empecé la licencia. Me hubiera encantado que me llamara por teléfono porque con él he compartido varias charlas, he compartido hasta mates. Me hubiera gustado que tuviera ese gesto", contó.

En este sentido, la exempleada de Boca confesó: "Tengo entendido que él sabía que yo estaba siendo abusada y que, en el equipo de fútbol femenino, varias de las jugadoras también estaban siendo abusadas. Entonces a mí, sinceramente, me llama la atención que él permitiera que siguiera pasando. Porque eso lo hace cómplice, como todas las personas que permitían que esto siguiera pasando".

El fallido fallo

"La sensación es que es una estrategia de último momento para dilatar el resultado del veredicto, porque saben que están mal. ¿Qué abogado presenta una denuncia por recusación de un juez un domingo a última hora de la noche? Y la prensa se entera antes que el juez y que el fiscal. Es algo que nunca lo he visto, me deja perpleja. Normalmente eso se plantea en audiencia, antes de presentar los alegatos", le dijo a La Nación Andrea Lucangioli, abogada de Florencia Marco.

Más tarde, en diálogo con el mismo medio, Marco lamentó: "Llegué muy entusiasmada, pero al ingresar me informaron que el juicio no se iba a desarrollar hoy por el pedido de la defernsa de ellos. Así que estoy desilusionada porque creí que hoy terminaba todo, pero a la vez tranquila porque la estrategia que tienen ellos los expone. Son días muy agitados, muy abrumadores. Donde no solamente tengo que recordar todo lo que viví y tengo que volver a verlo a él, sino que siento que una vez más me están revictimizando".

Y agregó: "Que hoy la defensa haga esto y presente ese pedido un domingo a la noche genera esa sensación. Por que no están preparados para hacerse cargo de la Justica y de la verdad. Siento que el pacto de caballeros empieza a desarmarse, porque en la prensa él declaró cosas que son opuestas a las que dio en el Juzgado".

"Serna intentó manipular las testimoniales de todos los testigos diciendole que digan que no sabían nada o que no recuerdan nada, que igual no podía pasar nada", deslizó la defensora de la denunciante.

