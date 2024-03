Dani Alves pagó € 1 M y quedó en libertad provisional

DANIALVESPAGOUNAUNMILLONDEEUROSYQUEDOENLIBERTADPROVISIONALFOTO3.jpg El exfutbolista brasileño, Dani Alves, pagó una fianza de un millón de euros y quedará en libertad provisional hasta que la sentencia quede firme.

Dani Alves espera que la sentencia quede firme

Tras su puesta en libertad, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estudiará los recursos interpuestos contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona. Tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por la denunciante, han solicitado un aumento de la condena al entender que el pago de 150.000 euros no puede considerarse como una reparación del daño a la víctima y, por tanto, no debe convertirse en una atenuante que rebaje la pena.