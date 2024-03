Dani Alves, condenado, pidió por su libertad pero temen fuga

Clarín indicó que estos argumentos "no convencieron", incurriendo en que considera "elevado" el riesgo de fuga por parte del ex marcador de punta diestro.

Dicho medio destacó:

La decisión de los magistrados, que no debería demorarse mucho, será sobre este pedido de libertad y no sobre los recursos interpuestos por todas las partes a la sentencia decidida por este mismo tribunal a finales de febrero, que se dirimirá más tarde y en otra instancia

Otras fuentes reconocen que la decisión no se conocerá en el transcruso de este martes.

El pasado jueves 22 de febrero, Dani Alves fue condenado a cuatro años y medio de prisión por abuso sexual a una joven en una discoteca de Barcelona (España), en diciembre de 2022.

El tribunal de Barcelona concluyó en que las pruebas eran suficientes para condenar a Alves por violación. La fiscalía pretendía que el ex futbolista de 40 años reciba una condena de 9 a 12 años, pero por existir una indemnización desde el inicio del proceso, la pena recibió un atenuante.

Lo que se confirmó en su momento es que, una vez que cumpla su condena, que cuenta con unos 13 meses desde que lleva detenido, el ex deportistas estaría otros cinco años con libertad condicional.

