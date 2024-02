Dani Alves sigue contra las cuerdas en el juicio por abuso sexual

"Bebí dos botellas de vino alguna copa de whisky. A la salida del restaurante fuimos al Nuba, estuvimos un rato tomando una ronda de gintonics. Cuando salimos de ahí recogimos el coche en el parking, conducía Bruno porque yo había bebido bastante y no podía conducir".

"No estaban incómodas, para nada. Llegaron, nos empezaron a saludar. Empezó una conversación, nos movíamos, hablamos unos con otros. Soy una persona muy cercana, pero con respeto".

"Me dijo que sí para ir al baño, no tuve que insistir" .

"Se puso de rodillas delante mío y ella empezó a hacerme una felación. Me bajé los pantalones y me senté en la taza del lavabo" .

"No me dijo que no quería practicar sexo".