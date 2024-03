Abuso sexual: Los 4 jugadores de Vélez quedaron detenidos y el club suspendió sus contratos

Comunicado de Vélez: Contratos suspendidos

Hace instantes, el club Vélez Sarsfield emitió un comunicado informando que "en virtud de los hechos de público conocimiento que involucran a los futbolistas del plantel profesional de la Institución Sebastián Sosa, José Florentin, Braian Cufré y Abiel Osorio, el Club comunica que en el día de la fecha se resolvió la suspensión del contrato de trabajo de los cuatro jugadores".

Además, "se dispuso el inicio de un sumario interno para que, a la máxima brevedad, se determinen las medidas definitivas a tomar respecto de los cuatro jugadores".

"Las áreas de Fútbol, Géneros y Legales del Club, entre otras, se encuentran abocadas al tema en forma permanente, con el objeto de atender la situación con la seriedad que merece, y asimismo tomando las medidas en los momentos oportunos de forma de salvaguardar y proteger los intereses del Club", informa el comunicado.

Y finaliza: "el Club reitera su más profunda preocupación por los hechos denunciados, que claramente son contrarios a los principios y valores de nuestra Institución. Continuamos a disposición de la justicia a fin de que se aclaren los hechos y seguiremos informando las medidas que se vayan adoptando".

Jugadores de Vélez, denunciados: Los chats

El miércoles 6 de marzo una periodista tucumana denunció a los cuatro jugadores de Vélez mencionados por abuso sexual en la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual I de la provincia de Tucumán.

Los hechos denunciados por la joven de 24 años se habrían cometido en la noche del 3 de marzo después del partido con Atlético Tucumán en la habitación 407 del Hotel Hilton de la capital de esta provincia norteña.

Según consta en la denuncia, la chica habría sido invitada por Sosa, con quien intercambió datos de contacto en la cancha luego del partido, para reunirse con él. Al llegar a la habitación, se encontró con los otros tres jugadores: Cufré, Osorio y Florentín.

"Comenzó a compartió unas latas de cerveza, luego le ofrecieron fernet y después de tomar unos tragos comenzó a sentirse mal, muy mareada, por lo que se recostó en una de las camas como adormecida. Fue entonces que sin ningún consentimiento la abusaron sexualmente, a posterior siendo horas 05:30 aprox. cuando se sintió un poco mejor logró pedir un uber y se retiró a su domicilio”, relata la denuncia.

En las últimas horas trascendieron los chats que la joven mantuvo con el arquero Sebastián Sosa antes y después del encuentro.

En la conversación se puede leer el momento en el que Sosa le avisa que iban a estar sus compañeros, e incluso le ofrece la idea de invitar a amigas.

Luego del encuentro, cuando estaba volviendo a su casa, la chica le envió un mensaje a Sosa para preguntarle si Florentín había utilizado preservativo, acusándolo a él, a Osorio y a Cufré de haberla “agarrado entre los tres”.

En uno de los mensajes, ella le dice a Sosa “por favor, preguntale mañana al paraguayo si usó forro para ver si me tomo la pastilla o no”, a lo que el arquero le respondió: “Parece que sí, pero voy a chequear”.

La denunciante aseguró en los mensajes que no estaba consciente de lo que sucedió en ese cuarto. Los intercambios de mensajes fueron mostrando cierto cambio en la actitud de la mujer, que parece haber tomado dimensión de lo ocurrido con el correr de las horas.

"Lo que me hicieron ayer fue muy fuerte, no me lo merecía ni a eso ni a sentirme hoy así de mal y tener tanta bronca"; le dice a Sosa. También aclara en los mensajes al arquero que "vos no hiciste nada" aunque le reprocha "estaba ida Seba", cuando él le expresa su "sorpresa" porque " me pareció verte pasándola bien".

"Me agarraron entre 3, uno por abajo de la cama, el otro de parado, fue terrible. Creo que ni ellos están dimensionando", se lee en otro de los chats que la joven le envía al arquero.

chat-velez-abuso.jpg

