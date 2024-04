Abdicación temprana de Mauricio Macri en Rosario

Quienes fueron capaces de leer entre líneas vieron un apoyo al periodista del holding Clarín quien hace apenas una semana denunció al titular de la Casa Rosada en los tribunales.

A su turno, Milei devolvió las atenciones y, sin nombrar al representante del cuarto poder, denunció que los "ensobrados" en Argentina denuncian penalmente a los funcionarios decentes.

Luis Lacalle Pou se vistió de Negro Jefe (Obdulio Varela)

Le tocó ocupar primero el escenario al jefe de Estado charrúa sabiendo que luego iba a recibir algún "vuelto".

Hijo de esa raza de valientes capaces de dar un "maracanazo" en rodeo ajeno y enmudecer a 200.000 personas en Río de Janeiro, el caudillo oriental no recurrió al concepto encriptado, codificado.

"Firme con las ideas, suave con las personas", recordó el uruguayo, marcando claras distancias con el pensamiento del libertario argentino.

Luis Lacalle Pou desarticuló a su par del Río de la Plata:

-resaltó el rol de los partidos en su país

-dijo que a los pobres "hay que hacerles piecito para ayudarlos a saltar un muro"

-pidió tener "un Estado fuerte para que el individuo pueda gozar de la libertad”

-sostuvo que es "difícil gozar de la libertad individual si se vive en un rancho, si no se tiene acceso a una salud, si mis hijos no estudian y por ende no tienen una luz al final del camino para esforzarse”.

Lacalle Pou sabía que la “fórmula uruguaya” no iba a ser del agrado de quien lo continuaría en el uso de la palabra.

Javier Milei y Mauricio Macri en Rosario

Javier Milei jubiló a Mauricio Macri

El titular de la Casa Rosada vio rápidamente sus planes alterados.

Tras una jornada nefasta el día 23/4, con medio millón de estudiantes en las calles de Buenos Aires cuestionando sus políticas, recibía dos cachetazos consecutivos en una cena liberal donde pensaba que "iba a jugar de local".

Llegó a Rosario con el fin de dar una charla sobre "la historia del dinero" pero su alocución tecnicista no conmovía a nadie.

Con excepción de la TV Pública, todas las señales de aire nacionales y los canales de noticias sacaron del aire el discurso presidencial porque los guarismos de audiencia rodaban por un barranco.

En ese momento de confusión, Milei dio un vuelco y prefirió recobrar su viejo libreto provocador.

Allí, se sintió seguro y entonces habló durante casi una hora ante un círculo rojo que lo despidió con aplausos.

Convirtió su farragosa alocución monetaria en un stand up en el que se lo vio suelto e irónico.

Desplegó todo su repertorio de chicanas cambiando el tono y abandonando los protocolos.

Se alejó de cualquier tipo de manual y gracias a ello se robó una noche donde la presencia de Macri se tornó simbólica. La imagen del ex presidente se tornó color sepia.

Extrovertido, encaró de manera violenta a un flamante presidente del PRO.

En pocas palabras, dijo que la timidez, el gradualismo en el poder y la falta de convicción llevaron al gobierno del PRO hacia el cadalso político.

Dejó en claro que necesita a sus socios para la actual coyuntura pero que no los respeta ya que al cerrar su faena disparó una frase que resumió su forma de pensar y de actuar con respecto al macrismo:

"Federico era el mejor presidente del Banco Central que habíamos tenido. Hasta el 28 de diciembre de 2017, que se lo llevaron puesto y gatillaron el regreso del kirchnerismo"-

En dos líneas, fulminó a un Mauricio lo miraba atónito desde la primera fila.

Cabe recordar que luego del triunfo electoral en las parlamentarias de 2017, el gobierno nacional de Cambiemos decidió cambiar las metas de inflación y dejó que la misma corriera.

Comunicó tal decisión en una conferencia de prensa el 28 de diciembre.

Eso deterioró la credibilidad del Banco Central y generó un aumento de los precios y el tipo de cambio. Seis meses más tarde, el 14 de junio de 2018 Sturzenegger renunció a su cargo.

¿Quién tuvo entonces la culpa del naufragio de Cambiemos y el regreso del justicialismo? El jefe de Federico.

Cuando Milei bajó del escenario, se confundió en un abrazo con quien acababa de destrozar públicamente

Seguramente le habrá susurrado al oído:

"Gracias por todo, gato".