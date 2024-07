Dibu Martínez volvió a hacer llorar a muchos de sus enemigos

Si bien con el público argentino lo que hay es cariño, hay gente de otros lugares a la que le da bronca este tipo de situaciones y que Argentina gane en diferentes competencias

Disgusto en otros países

Luego del partido, se hicieron virales algunos comentarios de gente de otros países disgustadas con las grandes respuestas en el arco del Dibu Martínez.

Mexicanos

Argentina le ha ganado a México en los últimos 3 mundiales en los que se enfrentó y esto generó que los norteamericanos no quieran al país Albiceleste. Ayer, lo hicieron expresar en X y se hizo viral la siguiente foto:

image.png

Colombianos

La semifinal de la Copa América 2021 fue la primera de muchas del Dibu Martínez en el arco argentino. Por eso mismo, la gente del país cafetero también se expresó

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ammit91_/status/1809061117131432347&partner=&hide_thread=false Jamás voy a poder explicar mi odio hacia el arquero de Argentina, lo odio, lo detesto, no lo soportó hijo de puta — Chicago (@ammit91_) July 5, 2024

Franceses

En abril de este año, los franceses le han mostrado el rigor al Dibu silbándolo todo el partido en la Conference League. Aston Villa eliminó a Lille por penales gracias al arquero argentino pero los locales aquel día se hicieron escuchar. El argentino, hizo gestos pidiéndoles silencio

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MajulLuisOK/status/1781095371575328846&partner=&hide_thread=false "Dibu Martínez":



Porque mandó a callar a toda la hinchada del Lille.pic.twitter.com/fPZq6oOd9K — Luis Majul (@MajulLuisOK) April 18, 2024

Otros

Algunos hinchas del Real Madrid (por ser el equipo rival del Barcelona, donde Messi ganó todo) y de otros equipos sudamericanos tampoco están contentos con esta situación. Independientemente del día de ayer, cuando Martínez ganó el premio "The Best 2022" al mejor arquero, ha recibido muchas críticas debido a que muchos de los ya mencionados, no creían que debía ser así.

Dibu Martínez y una imagen que no es

Muchas de las críticas al portero surgen a raíz de que pareciera tener una imagen altanera y de burla hacia los rivales. El arquero de la Premier ya ha demostrado en varias ocasiones que es una cuestión del partido y del juego y una vez que finaliza, tiene buenas intenciones de acercarse a los diferentes rivales.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/lautarodeIcampo/status/1809063933556187313&partner=&hide_thread=false Los grandes medios no te van a mostrar esto, pero el Dibu Martinez en vez de salir a festejar con sus compañeros fue a consolar al arquero rival. Gesto de humildad y compañerismo del mejor arquero del planeta. pic.twitter.com/iisLfk2JSn — LACOBRAAA (@lautarodeIcampo) July 5, 2024

