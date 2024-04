¡Se fueron! Veteranos de Malvinas abandonaron un acto calificado de "partidario"

Embed - El homenaje por el Día del Veterano y los Caídos de Guerra de Malvinas en la localidad de Verónica, en el Partido de Punta Indio, terminó de manera impensada. Una docente de historia, de una escuela de ese lugar, en su discurso tuvo una inclinación política partidaria, lo que causó el retiro de los ex combatientes. www.rosariolaciudad.com.ar NOTICIAS & ENTRETENIMIENTO @rlcnoticias El homenaje por el Día del Veterano y los Caídos de Guerra de Malvinas en la localidad de Verónica, en el Partido de Punta Indio, terminó de manera impensada. Una docente de historia, de una escuela de ese lugar, en su discurso tuvo una inclinación política partidaria, lo que causó el retiro de los ex combatientes. www.rosariolaciudad.com.ar NOTICIAS & ENTRETENIMIENTO sonido original - RLC Noticias

Qué desató el malestar

Una de las frases que desató el enojo de los excombatientes fue:

“Los medios de comunicación convencieron a la sociedad que ir a la guerra estaba bien y que era necesario”.

Cuando la docente terminó de pronunciar esas palabras, los homenajeados se retiraron de manera inmediata. Los demás presentes se limitaron a apoyar a los veteranos con fuertes aplausos.

Agraviados

Los excombatientes presentes se sintieron agraviados desde antes, cuando, en un momento del discurso, la docente habló sobre las personas desaparecidas y asesinadas durante la dictadura militar en 1976.

La maestra frenó su alocución y se quedó en silencio durante algunos minutos. En ese momento, se escucha como algunos de los familiares de los veteranos apuntaron contra la docente por sus dichos.

Una vez que quiso retomar la palabra fue abucheada por los presentes y tras preguntar si continuaba con el discurso, una de las personas que se encontraba presente pidió que le desconecten el micrófono.

“Soy profesora de historia y bueno...”

En ese momento, Reyes expresó que al principio de su discurso había aclarado que era una mirada de la guerra de Malvinas. “Soy profesora de historia y bueno...”, argumentó, pero nuevamente fue interrumpida por los presentes, quienes aseguraron a los gritos que era una falta de respeto para los veteranos y para los caídos en el conflicto.

Muchos de los presentes manifestaron que no era un día para hablar de política, sino para homenajear a los que lucharon en la guerra:

“Lo podes hacer en cualquier día en tu colegio, innecesario hacerlo hoy”, lanzó una persona del público. Mientras que una mujer se levantó de su silla y exclamó:

Los combatientes murieron estando ahí y vos hablando de política. No es el día, no es el momento, hay momentos para todo. No podés faltarle el respeto a la gente y a ellos

Por último, Reyes retomó la palabra y finalizó su discurso:

“Considero necesaria la reflexión de las categorías sociales de mi mirada para contemplar el reconocimiento social a los ex combatientes y por eso quiero pedir un fuerte aplauso para ellos. Gracias por tanto y perdón por tan poco”. Por cierto, una reflexión de muy poca creatividad.

Disculpas del Intendente

En acto estuvo presente el intendente local, David Angueira, quien pidió disculpas a los presentes que se sintieron agraviados por las palabras de la docente. Publica el sito de noticias La Nación.

UCR, Punta Indio

Luego del acto, el Comité de Distrito de la Unión Cívica Radical de Punta Indio publicó un comunicado en su cuenta de Instagram donde repudió los dichos de la profesora.

En el texto, se expresó “el más enérgico de los repudios por la profesora Soledad Reyes” por el discurso que brindó en el acto del 2 de abril.

En este sentido, la UCR señaló:

En lugar de homenajear a nuestros veteranos y caídos de la guerra de Malvinas decidió dejarse llevar por el fanatismo y su pertenencia partidaria". Por último, además de lamentar lo ocurrido, hicieron un llamado a la reflexión "para que la causa Malvinas sea siempre motivo de unión de todos los argentinos.

A todo esto la UCR La Plata expresó

Recordamos con orgullo a los ex combatientes y caídos durante el conflicto.



Reafirmamos nuestro legítimo reclamo de soberanía sobre las islas #Malvinas. pic.twitter.com/H0qcIWyPt4 — UCR La Plata Oficial (@ucr_lp) April 2, 2024

