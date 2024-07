Joe Biden bajo presión: Destacado neurocirujano le exigió pruebas cognitivas

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/wallstwolverine/status/1809325086899597546&partner=&hide_thread=false Biden: “Me mantengo en la carrera. Derrotaré a Donald Trump. Le volveré a ganar en 2020”.

— Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) July 5, 2024

Biden aprovechó para criticar a Trump y lo llamó “mentiroso”. En esa cuidad será entrevistado por ABC News, parte de una serie de eventos durante la próxima semana destinados a mostrar a los estadounidenses que todavía tiene la fuerza para competir contra Trump en las elecciones del 5 de noviembre. También durante la semana se reunió con varios gobernadores para intentar calmarlos.

De todas formas los donantes de la campaña continúan recelosos. El jueves Abigail Disney, heredera del imperio de entretenimiento The Walt Disney Company, exigió al Partido Demócrata, sustituir a Joe Biden como candidato en las próximas presidenciales de Estados Unidos y le amenazó con interrumpir su financiación en caso de no hacerlo.

“Planeo cortar cualquier contribución al partido a menos y hasta que reemplacen a Biden de lo alto de la fórmula presidencial. Esto es realismo, no es una falta de respeto. Biden es un buen hombre y ha servido admirablemente a su país, pero hay demasiado en juego”, CNBC.

Neurocirujano incrédulo

Pero a algunos ni siquiera les basta esos gestos. Quieren evidencia real de que Biden sea un hombre competente para dirigir una potencia en declive y que pueda frustrar la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca.

Entre ellos, una de las voces más fuertes es el neurocirujano y columnista de CNN, Sanjay Gupta, que pidió a Joe Biden que se someta a pruebas cognitivas y comparta sus resultados para acabar con la convulsión en toda USA respecto a su senilidad.

En una nota, Gupta aclaró: “Como especialista del cerebro, fue preocupante ver al presidente Joe Biden, y pronto me quedó claro que no era el único que reaccionaba así. A lo largo de la semana pasada, recibí más de una decena de llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos de colegas médicos que, como yo, están especializados en el cerebro. No es que lo que notamos fuera necesariamente nuevo, sino que era especialmente pronunciado, y desde el principio del debate”, comenzó.

Y enumeró desde su conocimiento médico los síntomas preocupantes que ve en Biden “confusiones, la pérdida repentina de concentración en mitad de una frase, el habla entrecortada y la ausencia de animación facial, que a veces se traducía en una expresión plana y con la boca abierta”.

image.png

Y luego contó que en diálogo con colegas llegaron al acuerdo de exigir al presidente a someterse a pruebas detalladas y exhaustivas de trastornos cognitivos y del movimiento, y que haga públicos sus resultados.

En ese sentido explicó que Biden debería someterse a estudios para demostrar que carece de problemas de funcionamiento ejecutivo, juicio o lapsus de memoria, “así como a análisis de sangre para determinar cosas como el nivel de proteínas anormales que pueden estar presentes en mi cerebro y mis niveles de B12”.

También señaló que en el último informe oficial de febrero de la casa Blanca se encontraron indicios de neuropatía y artritis en los pies de Biden, que pueden causar entumecimiento, debilidad y dolor. Pero no se mencionó ningún tipo de prueba cognitiva.

Asimismo, explicó que "una mala noche de sueño, nivel bajo de azúcar en sangre pueden influir, enfermedad vírica o los medicamentos utilizados para tratar esos síntomas pueden provocar una niebla cerebral temporal".

Según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, el médico de Biden estima “innecesarias” las pruebas cognitivas.

Incluso el neurocirujano reveló que el equipo médico de Biden ha revelado previamente que se sometió a dos operaciones cerebrales distintas por aneurismas, incluido uno que ocurrió en el lado izquierdo de su cerebro, en 1988. Agregó “ hay algunas pruebas de que este tipo de hemorragia puede aumentar el riesgo de problemas cognitivos tardíos más adelante en la vida. El padre de Trump murió de alzhéimer a los 93 años. Ninguno de los dos tiene otros factores de riesgo conocidos de deterioro cognitivo”.

Con todo, es improbable que Joe Biden comparta historiales médicos y deje que reporteros interroguen a sus médicos. Según las leyes federales de asistencia sanitaria, no existe ninguna obligación de que el presidente o los candidatos revelen tal información. Sin embargo, si Biden no logra detener la incertidumbre popular sobre su senilidad con entrevistas armadas y en reuniones con donantes y correligionarios, tal vez se verá obligado que a compartir sus pruebas médicas.

El pedido de Sanjay Gupta resonó fuerte en USA porque tiene renombre, sobre todo en la escena mediática política. Es un multipremiado periodista y neurocirujano, nombrado como uno de las 10 celebridades más influyentes por la revista Forbes y ganador de varios premios Emmy.

De 1997 a 1998, fue uno de los quince becarios de la Casa Blanca, principalmente como asesor médico de Hillary Clinton. Después de la elección de Barack Obama se informó que Gupta era el principal candidato de la nueva administración para el puesto de cirujano general de Estados Unidos, pero retiró su nombre de la consideración antes de poder ser nominado oficialmente.

En cuanto a los medios, escribo para The Economist, produjo y lideró varios documentales de CNN que le valieron varios premios Emmy. Uno de esos informes notables incluyen la cobertura del terremoto de Haití de 2010 que le valió galardones adicionales. Desde la pandemia de Covid19 2020, es columnista fijo de CNN. Además de las numerosas publicaciones científicas de Gupta, escribió los libros Chasing Life (2007), sobre la búsqueda moderna de la eterna juventud, y Cheating Death (2009), una mirada a los avances médicos contemporáneos.

