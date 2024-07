Durísima tapa contra Joe Biden: "No es forma de conducir un país"

Últimas encuestas

"Según nuevas encuestas, los votantes de los estados en los que Biden debe ganar se han vuelto en su contra. Su ventaja puede estar en peligro incluso en estados que antes eran seguros, como Virginia, Minnesota y Nuevo México", advierten los británicos

Remarca una mención el sitio de noticias de Clarín. En sintonía con el reclamo que otros medios hicieron para que Biden decline su candidatura, The Economist también advierte que el Presidente de Estados Unidos "merece ser recordado por sus logros y su decencia, más que por su decadencia".

En esa línea es que celebra la publicación que "demócratas de alto rango hayan comenzado a pedirle abiertamente que se haga a un lado". Sin embargo, advierten que si más demócratas no se pronuncian en el mismo sentido "Trump ganará".

Donald trump tampoco puede ser Presidente

"Los demócratas sostienen, con razón, que Trump no es apto para ser presidente, pero el debate y sus consecuencias han demostrado que Biden tampoco es apto", señala el contenido.

Al puntualizar las razones, señalan: "En primer lugar, por su deterioro mental. Biden todavía puede parecer dinámico durante apariciones breves y preestablecidas, pero no se puede dirigir una superpotencia a golpe de manual, ni se puede suspender una crisis internacional porque el presidente esté pasando una mala noche".

Las afirmaciones de The Economist van en la misma línea que las de The New York Times, que le pidió a Biden que renuncie a su candidatura para “servir al país”.

Todo ocurrió después del debate que el consejo editorial de uno de los periódicos más influyentes entre progresistas y demócratas del país le reclamó a Biden que ceda el puesto a otro candidato.

Para servir a su país, el presidente Biden debería abandonar la carrera electoral, el mayor servicio público que el señor Biden puede prestar ahora es anunciar que no seguirá presentándose a la reelección Para servir a su país, el presidente Biden debería abandonar la carrera electoral, el mayor servicio público que el señor Biden puede prestar ahora es anunciar que no seguirá presentándose a la reelección

También se pronunció el Boston Globe.

El consejo editorial de ese medio se sumó a las voces que le reclaman a Biden que abandone la carrera presidencial "por el bien del país", en un editorial en el que afirma que aumentan las dudas sobre su capacidad para gobernar durante otros cuatro años.

Trump y Kamala Harris

En medio de los pedidos a Biden, Trump se burló del actual mandatario por su desempeño en el debate y lo calificó como “un montón de basura”.

En un video publicado el miércoles en la red Truth Social, el líder republicano sostuvo que Biden "acaba de abandonar la carrera. Lo he sacado yo", expresó desafiante el exmandatario estadounidense.

Video

El candidato republicano dijo que el actual presidente de Estados Unidos es “un montón de basura”. Y también arremetió contra Kamala Harris.: "es patética". Se especula que Kamala Harris, sería una de las posibles reemplazantes de Biden si decide declinar su candidatura.

"Eso significa que ahora tenemos a Kamala, creo que ella será mejor (oponente). Es jodidamente mala y patética", desafió.

Montado en un carrito de golf, el expresidente estadounidense entre 2017-2021 prosiguió con comentarios despectivos hacia Biden poniendo en duda su capacidad para tratar asuntos con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, o el de China, Xi Jinping.

"¿Se imaginan a ese hombre lidiando con Putin y con el presidente de China, que es un hombre feroz y duro?", cuestiona Trump a su contrincante demócrata, mientras recibía halagos de personas que no aparecían en el video.

Embed - Donald Trump trashes Kamala Harris and ‘broken-down’ Joe Biden in leaked video

Más noticias en Urgente24

La plataforma que te permite hacer compras en Chile desde Argentina y con envío

Licencia de conducir: Se podrá tramitar 100% online y en simples pasos

El banco que abrió nueva sala VIP en aeropuerto de Buenos Aires

Mercado Pago en alerta: La estafa que está arrasando con las cuentas de los usuarios

Aeropuertos: Qué bancos eliminarán acceso gratis a salas VIP