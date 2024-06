Joe Biden admite su senilidad, Obama al rescate, y votantes indecisos ¿?

“Suceden malas noches de debate. Créeme lo se. Pero esta elección sigue siendo una elección entre alguien que ha luchado por la gente corriente toda su vida y alguien que sólo se preocupa por sí mismo. Entre alguien que dice la verdad; que distingue el bien del mal y se lo dará al pueblo estadounidense directamente, y alguien que miente entre dientes para su propio beneficio. Anoche eso no cambió, y es por eso que hay tanto en juego en noviembre”.

"El problema de Joe Biden no es su edad, es su competencia", dijo Trump, 3 años menor que Biden, en un mitin en Virginia.

Votantes indecisos

Antes del debate, Donald Trump ya se imponía a estados claves indecisos. En las últimas encuestas, Trump superaba a Biden con mínima ventaja y gozaba de su predilección de votantes indecisos en estados claves como Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin.

Las entrevistas de medios norteamericanos con votantes indecisos no solo confirmaron que fue una mala noche para Biden sino que fue terminal. Describieron su actuación como débil, vergonzosa y difícil de observar.

image.png Los indecisos se inclinan por Trump.

En diálogo con Reuters, la mayoría de los "indecisos" entrevistados se inclinaron por Trump. De los 13, solo una apoyó a Biden, 11 a Trump y 1 adelantó una abstención.

De esos 11, 3 expresaron que sin dudarlo lo votarían. Una de ellas fue Meredith Marshall, de 51 años, que vive en el área de Los Ángeles. Votó por Biden en 2020, pero ahora se inclina por Trump, dado lo que describió como la falta de agudeza mental del demócrata

"Dios no permita que mis opciones sean las que están ahora en base a este debate. Sin duda alguna, votaría por un mentiroso y un convicto en lugar de por una persona que no parece estar del todo bien mentalmente", opinó.

Gina Gannon, de 65 años, jubilada en el estado de Georgia, que votó por Trump en 2016 antes de abandonarlo por Biden en 2020, en sintoníam,expresó:

"Joe Biden parecía muy débil y confundido desde el principio. Me preocupa que nuestros enemigos globales vean a Joe Biden de esta manera. Me sorprendió y me consternó. Odio ver a nuestro presidente actuando de esa manera en la televisión y frente al mundo. Ahora estoy votando absolutamente por Donald Trump".

10 describieron colectivamente la actuación del presidente demócrata de 81 años contra el candidato republicano Trump como débil, confusa, vergonzosa y difícil de observar.

Solo Ashley Altum, una administradora de atención de salud mental de 28 años de Carolina del Sur, se mantuvo fiel a Biden. "Vi a Biden cometer algunos errores, pero siempre me sorprende que más personas no lo hagan en estas situaciones. Creo que, para empezar, cualquiera podría subir allí y hablar elocuentemente es impresionante".

Y por último, Scott Harrington, de 63 años, un pescadero de Massachusetts, después de ver el debate opinó: “Qué desastre para los demócratas". El representa el escaso número de indeciso inclinado por Biden que esperaba el debate para que el presidente borrara todos los rumores de senilidad. Decepcionado comentó “fue un desastre”.

"Estaba básicamente indeciso, pero esperaba que Biden hubiera sido lo suficientemente bueno como para poder votar por él. No me gusta mucho Trump. Me preocupaba que Biden demostrara que no está a la altura del trabajo, pero fue incluso peor de lo que temía. Podría simplemente abstenerse."

