Chau Google: Este navegador lo reemplazará en cuestión de tiempo

No obstante, no todos los usuarios están dispuestos a ceder su privacidad a la empresa de Mountain View, si es que no lo hemos hecho ya. Por fortuna, el compendio de aplicaciones bautizadas como Fossify es la delicia de todos los amantes del software libre. De paso, también es útil para quienes tengan un dispositivo Android sin los servicios de Google y no quieran optar por otras apps que si bien son gratuitas, acaban pidiéndonos una suscripción para quitar anuncios.