Google da marcha atrás y elimina una función utilizada por millones de usuarios

image.png

Es importante tener en cuenta, que el retorno al sistema anterior no solo implica la vuelta del familiar botón "Ver más resultados", sino que también podría tener repercusiones en la forma en que consumimos información en línea.

Este cambio podría generar un impacto significativo en el SEO y en cómo las empresas optimizan su contenido para aparecer en los resultados de búsqueda. Con la paginación tradicional, podría haber un renovado énfasis en aparecer en las primeras páginas de resultados.

No obstante, es crucial señalar que esta no es la primera vez que Google lleva a cabo experimentos y refinamientos en su interfaz de búsqueda. Esta modificación refleja la voluntad de la compañía de estar atenta a las opiniones de sus usuarios y ajustar sus servicios en consecuencia, aunque esto implique revertir una implementación reciente.

De igual modo, mientras algunos usuarios reciben el retorno con agrado, hay quienes plantean interrogantes sobre si esta medida no representa un retroceso en la evolución de la interfaz de usuario.

"Me gustaba más con el scroll", expresó en X, el usuario @consultorseova.

"Volviendo a la sensatez", agregó @rzapata96.

"Por fin, me alegra esto. No me gustaba eso del scroll, mejor era por paginación", sumó @ricardoredo.

------------------------------

Más contenido en Urgente 24

Oficina en la mochila: Los beneficios de ser un nómada digital

Coto lanza beneficios semanales con distintas tarjetas y billeteras virtuales

Zara se hunde: Las 3 marcas que arrasan en relación precio-calidad

La impactante película de Netflix que alcanza el 90% de aprobación en Google