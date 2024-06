Sexo oral y cáncer: La advertencia urgente que debes saber

A propósito de este vínculo entre el sexo oral, el VPH y el cáncer, la Dra. Carmen Sala Salmerón, ha dicho para EFE que la infección orofaríngea por VPH se ha convertido en el tipo de cáncer femenino más frecuente en los países económicamente más avanzados, por delante del cáncer de cérvix o cuello de útero.

Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han revelado que el VPH causa del 60 % al 70 % de los cánceres orofaríngeos en los Estados Unidos.

Asimismo, en un artículo publicado en la BBC se detalla que, en España, el cáncer orofaríngeo se encuentra entre los diez más diagnosticados, con aproximadamente 8 000 nuevos casos al año.

Algunos expertos han calificado el aumento de cáncer de orofaríngeo, en muchos casos provocados por el VPH, como una epidemia.

“Abordar el tema de la transmisión orogenital del virus del papiloma con una mujer que tiene una infección persistente de virus del papiloma (VPH) a nivel cérvico vaginal es más problemático de lo que parece; pero no hacerlo es una oportunidad perdida frente a las infecciones de transmisión sexual”, dice Sala.

Acerca del cáncer de orofaringe es importante saber que este tipo de cáncer comienza por lo general en las células escamosas que lo revisten, indica EFE.

Las personas con seis o más parejas sexuales orales a lo largo de su vida tienen 8,5 veces más probabilidades de desarrollar cáncer de orofaringe que las que no practican sexo oral.

Síntomas del cáncer de orofaringe

En cuanto al diagnóstico de este tipo de cáncer, en muchos casos suele ser tardío, ya que a menudo no se presentan síntomas o los signos aparecen cuando ya está avanzado.

“El diagnóstico no suele ser precoz porque el virus del papiloma está fundamentalmente escondido en las criptas de las amígdalas; es decir, hasta que el tumor no da la cara con algún síntoma no se podrá hacer el diagnóstico del cáncer orofaríngeo”, destaca la ginecóloga consultada por EFE.

MedlinePlus, el servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, indica que los síntomas del cáncer orofaríngeo pueden incluir: sonidos respiratorios (agudos) anormales, tos con sangre, problemas para tragar, dolor al tragar y dolor de garganta que dura más de 2 a 3 semanas.

Los pacientes también pueden presentar ronquera que no mejora en 3 a 4 semanas, nódulos linfáticos inflamados, zona blanca o roja (lesión) en las amígdalas, dolor o inflamación en la mandíbula, protuberancia en el cuello o la mejilla y pérdida de peso inexplicable.

Ahora, si tiene síntomas que le preocupan, esto no significa que tenga cáncer, pero sí debería consultar a un médico.

----------------

Seguí leyendo en Urgente24

Lo que acaban de encontrar en el pene humano no te va a gustar

Aquí te decimos cuáles alimentos son buenos para tu vagina

Esta es la música número 1 que escucha la gente durante el sexo

¿Cómo 5 minutos de yoga pueden ayudarte a tener mejor sexo?

Sexo oral: La mayoría de las personas comete este error imperdonable