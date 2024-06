"Imposible reconstruir la Argentina si no respetamos los acuerdos políticos que hacemos"

Sra. Calletti.- Señor presidente: nuevamente estamos en esta Cámara debatiendo estos dos proyectos de ley que envió el Poder Ejecutivo.

Llegamos al final de un debate que no lleva horas, sino días y meses. Empezó en diciembre del año pasado con esta ley ómnibus de casi mil artículos -947 artículos, para ser más exacta- entre los que integran el cuerpo de la ley y los anexos. Han pasado seis meses y es la tercera vez que estamos tratándola en este recinto.

Desde el momento en que ingresó el proyecto, en nuestro bloque trabajamos incansablemente en la búsqueda de consensos, acercando modificaciones, supresiones, sustituciones e incorporaciones, peleando artículo por artículo. Fue un trabajo arduo y agotador.

Desde el principio entendimos que los momentos críticos que atravesaba la Argentina requerían una mayor responsabilidad de quienes ocupamos una banca, y que tengamos la humildad y la grandeza de dejar de lado las diferencias y, por otro lado, buscar consensos y acuerdos.

La gobernabilidad

En ese sentido, quiero destacar el enorme trabajo realizado por el resto de los bloques. Trabajamos con los diputados generando consensos y disensos -muchos- e intercambiamos visiones y opiniones, buscando acercamientos para mejorar esta ley.

Por otro lado, destaco a las entidades, a las asociaciones y a las personas que nos acercaron información, que nos dieron su visión y nos permiten representarlos en esta Cámara.

Asimismo, destaco a los gobernadores de las provincias de Salta, Misiones y Río Negro, a sus ministros y a sus equipos, quienes nos acompañaron constantemente apoyando la tarea legislativa.

Lo hemos dicho hasta el cansancio: desde el bloque de Innovación Federal no somos parte del gobierno nacional, sino del Congreso. Aquí analizamos las normas y buscamos los consensos respetando la Constitución Nacional y el mandato del pueblo de las provincias que nos eligió.

Por eso, cuando tuvimos diferencias -fueron diferencias profundas- las manifestamos en este recinto. Y cuando entendimos que había propuestas del gobierno que resultaban razonables y constitucionalmente válidas, las acompañamos.

Desde Innovación Federal estamos comprometidos a trabajar fuertemente para que la Argentina pueda salir adelante de una vez por todas de esta profunda crisis que afecta a todos los argentinos.

En ese marco, es que en este Congreso dimos los debates, contribuyendo a la gobernabilidad de los territorios provinciales y del país.

Ahora bien, como el tiempo es tirano y debemos respetar los tiempos acordados en la reunión de Labor Parlamentaria, quiero utilizar estos escasos minutos para resaltar algunas cuestiones y no hablarle tanto a usted, señor presidente -que no me está escuchando-, ni al resto de los diputados, con quienes hemos debatido todos estos días.

diputados2.jpeg Cámara de Diputados en sesión.

La Constitución y la gente

La verdad es que la gente está confundida. En el recinto se han dicho tantas cosas, así como también en los medios y en las redes, que me gustaría aclarar algunas cuestiones para la gente que nos votó, porque justamente somos su voz.

Hoy el trámite parlamentario llega a su fin. En la Constitución Nacional se prevé el proceso de formación y sanción de las leyes en los artículos 77 al 84, en los que se establece cuál es la intervención que le corresponde a cada Cámara.

En diciembre del 2023 el Poder Ejecutivo presentó la ley ómnibus; lo hizo en esta Cámara, por lo tanto, ésta es la Cámara de origen.

Se trató de un proyecto de casi 1.000 artículos, inabordable e imposible de trabajar. Trabajamos en comisiones y eran más los disensos que los consensos. Además, las diferencias eran irreconciliables. Esa es la razón por la cual la primera vez que llegamos a este recinto no pudimos alcanzar ningún acuerdo, motivo por el cual el gobierno retiró el proyecto y lo volvió a comisión. Entonces, redoblamos los esfuerzos de trabajar en comisiones. Así, pasamos de casi 1.000 a 232 artículos; de casi 11 materias delegadas a 4; y de 4 años de emergencia a 11, sin prórroga. Se trató de un proyecto de casi 1.000 artículos, inabordable e imposible de trabajar. Trabajamos en comisiones y eran más los disensos que los consensos. Además, las diferencias eran irreconciliables. Esa es la razón por la cual la primera vez que llegamos a este recinto no pudimos alcanzar ningún acuerdo, motivo por el cual el gobierno retiró el proyecto y lo volvió a comisión. Entonces, redoblamos los esfuerzos de trabajar en comisiones. Así, pasamos de casi 1.000 a 232 artículos; de casi 11 materias delegadas a 4; y de 4 años de emergencia a 11, sin prórroga.

En materia de privatizaciones se redujo sustancialmente el listado de empresas.

También se eliminó el capítulo relativo a movilidad jubilatoria, aunque luego, junto a los bloques denominados “dialoguistas”, presentamos un proyecto que sancionamos en esta Cámara y que esperamos sea tratado también por el Senado.

Así, llegamos a la sesión del 29 de abril, en la que esta esta Cámara de Diputados -como Cámara de origensancionó el proyecto de ley que luego pasó al Senado.

villarruel.jpeg Victoria Villarruel, presidenta del Senado, en un palco de Diputados: fue testigo de muchas críticas de algunos diputados hacia la Cámara Alta. No fue el caso de Pamela Calletti.

El Senado

El pasado 12 de junio, el Senado aprobó el texto con modificaciones. En esa sesión la Cámara Alta introdujo 37 modificaciones, entre adiciones y correcciones; esto es lo que debemos tratar hoy acá, nada más. El resto ya fue aprobado por el Senado. Es decir que llevamos horas y horas de debate hablando de distintos temas, que ni siquiera son los que vamos a votar en unos minutos. Como dije, son 37 las modificaciones que hizo el Senado que nosotros, por expreso mandato constitucional, no podemos rechazar porque somos Cámara de origen. El pasado 12 de junio, el Senado aprobó el texto con modificaciones. En esa sesión la Cámara Alta introdujo 37 modificaciones, entre adiciones y correcciones; esto es lo que debemos tratar hoy acá, nada más. El resto ya fue aprobado por el Senado. Es decir que llevamos horas y horas de debate hablando de distintos temas, que ni siquiera son los que vamos a votar en unos minutos. Como dije, son 37 las modificaciones que hizo el Senado que nosotros, por expreso mandato constitucional, no podemos rechazar porque somos Cámara de origen.

En este sentido, el artículo 81 de la Constitución Nacional dispone: “Ninguna de las Cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara Revisora”.

En consecuencia, el rechazo no es una opción porque nuestra Constitución así lo dispone.

Entonces, sepamos que hoy debemos optar por la versión revisada o modificada por el Senado o insistir en la que nosotros hicimos. Quien rechace directamente estaría yendo en contra de lo que dispone expresamente el artículo 81 de la Constitución Nacional. Por ende, como Cámara de origen hoy nos planteamos aceptar o rechazar.

Precisiones para el consenso

¿Cuáles son estas cuestiones? Solamente podemos tratar las 37 modificaciones que hizo el Senado, más allá de todo lo que se dijo y debatió.

En primer lugar, se estableció que el Poder Ejecutivo no pueda disolver institutos de ciencia, tecnología y cultura, tales como el Senasa, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el INTI, el Servicio Geológico Minero Argentino, entre otros.

Por otro lado, se realiza una aclaración en materia de 'zona fría' respecto de los subsidios energéticos. En realidad, eso ya estaba en la sanción de la Cámara de Diputados, pero la verdad es que dicha aclaración es superadora de nuestra versión.

Asimismo, no se puede intervenir el Banco Nacional de Datos Genéticos, el INTI, el Senasa y la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Tampoco pueden ser privatizadas las empresas Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Nacional.

A su vez, se modifica el plazo de la auditoría de las empresas que se privatizarían. En Diputados le habíamos dado 30 días a la Auditoría General de la Nación, pero el Senado le otorgó 120 días, lo cual es razonable tratándose de un trabajo tan arduo.

En materia de la Ley de Procedimiento Administrativo, se mejora su redacción.

Respecto del empleo público, el Senado propone que al fin de la licencia por enfermedad, maternidad o matrimonio, no se puede poner en disponibilidad al trabajador.

En cuanto a las obras públicas, propone que aquellas que tengan un 80% de avance puedan ser terminadas, o que también se concluyan cuando cuenten con financiamiento internacional.

También se plantean modificaciones en materia de modernización laboral y que no se elimine la moratoria previsional. Para aquellas personas que estaban preocupadas por la moratoria previsional, sepan que queda vigente; no se va a eliminar.

También hay normas tendientes a mejorar el RIGI, en materia de incentivos a grandes inversiones, que necesitan muchas provincias. En especial, provincias como las que integran el bloque Innovación Federal, como Salta o aquellas provincias que cuentan con recursos mineros o gasíferos.

En definitiva, solo estamos debatiendo estas 37 modificaciones. Esta es la competencia de Diputados.

Los acuerdos

Dentro de estas 37 modificaciones, por mandato constitucional no podemos modificar ni una coma; nada. Las a aceptamos o las rechazamos.

En ese sentido, desde Innovación Federal vamos a acompañar estas reformas.

En 1er. lugar, porque tenemos una responsabilidad institucional a la que no vamos a renunciar. En los momentos más difíciles que está atravesando la Argentina, no vamos a rehuir al debate y, por el contrario, vamos a trabajar incansablemente para colaborar con la gobernabilidad de los territorios provinciales y del país.

En 2do. término, analizando cada una de las 37 modificaciones efectuadas por el Senado, entendemos que algunas de ellas son muy positivas; otras, modestamente buenas, pero en general se trata de propuestas superadoras.

En 3er. lugar, creemos en el respeto pleno por la palabra empeñada y respetamos los acuerdos a los que se ha arribado en el Senado. Resulta imposible reconstruir la Argentina si no respetamos los acuerdos políticos que se alcanzan.

mayoraz.jpeg Referente del Obispado de Rosario, Nicolas Fernando Mayoraz (La Libertad Avanza / Santa Fe), festeja la votación de las leyes de Javier Milei.

Ya no hay excusas

Sr. Presidente (Menem).- Pido silencio al resto de los diputados. Está hablando una colega.

Sra. Calletti.- Resulta imposible reconstruir la Argentina si no respetamos los acuerdos políticos a los que hemos arribado. Ahora, si por el contrario buscamos la destrucción del otro, por acción u omisión, convalidamos la ruptura de la palabra.

Finalmente, acompañaremos estas reformas porque el gobierno nacional pidió las herramientas necesarias para reactivar la economía, con lo cual ya no tiene más excusas para ponerse a gobernar.

De esta manera, el Congreso de la Nación termina en este momento su intervención respecto de estas dos normas.

Por último, le pedimos al señor presidente la utilización responsable de estas herramientas en beneficio de todos los argentinos y para lograr la reconstrucción de una Argentina realmente federal. (Aplausos.)

